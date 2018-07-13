商務部：中美磋商的前提是信用 目前尚未就重啓談判接觸

7月12日，在商務部例行發佈會上，商務部新聞發言人高峰就中美雙方是否開始磋商的提問作出回應稱，中方已經多次表明，磋商的前提是信用。目前雙方尚未就重啓談判進行接觸。

關於中美貿易戰規模是不是會進一步擴大的問題，高峰說，這完全取決於美方。對於貿易戰，中方的態度是明確的、一貫的，我們不願打、不怕打、必要時不得不打。這是多邊對單邊，開放對保護的原則性問題，中方沒有别的選擇。

“升級貿易戰，不僅解決不了任何問題，而且會帶來很多次生影響。中方註意到，最近全球很多專家學者、高端智庫、跨國企業和行業組織，都紛紛表達了對美方發起的這場貿易戰及其巨大負外部性的擔憂。”高峰說。

對於美國將給進口中國商品的美國公司90天時間申請豁免加徵關稅，高峰回應《經濟參考報》記者提問時說，這是美方的國内政策程序。他強調，在經濟全球化的大背景下挑起貿易戰，必然會給全球產業鏈和價值鏈造成“不穩定陷阱”，不僅會給其他國家造成損失，同時也會不可避免地損害本國企業和普通消費者的利益。不打貿易戰，保持全球產業鏈和價值鏈的安全，這才是正確的政策選擇。

來源： 中國網財經

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