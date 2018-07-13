九生堂擬赴港上市 新三板+H股迎第五家 君實生物或成第一股

繼 6 月份董事會通過發行 H 股的議案後，九生堂 (830833-CN) 股東大會近日審議通過，擬發行 H 股並申請在港交所主機板掛牌上市。

自今年 4 月 21 日股轉系統和港交所簽署備忘錄以來，這是第五家衝擊「新三板 + H 股」的新三板掛牌公司。此前，成大生物 (831550-CN)、盛世大聯 (831566-CN)、中國康富 (833499-CN)、君實生物 (833330-CN) 均宣佈擬發行 H 股並在港交所上市。

此外，寰爍股份 (832773-CN)、新陽光、易銷科技 (831114-CN) 披露了與仲介簽訂港股發行輔導協定或者討論香港 IPO 計畫的消息。但經過股東大會批准的僅有上述 5 家公司。《上海證券報》引述安信證券新三板研究負責人諸海濱表示，股東大會批准後，公司內部流程走完，這類 IPO 的確定性更強。

上述 5 家擬「新三板 + H 股」企業中，3 家是生物醫藥企業，這或與香港市場給予生物醫藥企業估值較高有關。成大生物主營業務是國內狂犬疫苗研發與生產龍頭企業，君實生物為單克隆抗體細分龍頭，九生堂是一家專注於生物多肽保健食品的生產研發企業。

2017 年，九生堂實現營收人民幣 6787.93 萬元，年增 37.04%；實現淨利潤人民幣 3597.93 萬元，年增 38.00%，毛利率高達 87.75%。

九生堂 2017 年年報顯示，公司收入構成主要以肽口服液和葛根肽飲品為主，新增肽酒和膠原蛋白肽面膜兩個產品。其中，以肽口服液銷售收為主，占營業收入的比例為 98.67%，新增的兩個品種銷售額僅占營業收入的比例為 0.03%。

九生堂通過直銷和經銷兩大銷售模式，公司直銷主要通過網路商城、天貓、京東、一號店等網路銷售平臺進行銷售；經銷主要通過代理模式向全國各地尋找優質經銷商團隊。

港股市場保健品生產和銷售企業當前動態本益比均值在 14 倍左右，平均市值 7.6 億元，九生堂目前在新三板總市值為人民幣 3.52 億元，本益比 9.77 倍。

上述 5 家擬「新三板 + H 股」公司中，君實生物進展最快。君實生物 7 月 10 日披露，中國證監會已受理該公司赴港上市申請。從股東大會通過到證監會受理公司赴港 IPO 申請，君實生物花了約 1 個月時間。業內認為，君實生物有望衝擊「新三板 + H 股」第一股。