【大慶證券】投顧盤前－多頭力守10700點  蘋概為業績股焦點



◆盤勢分析

美股四大指數昨日連袂走揚，絲毫未見到貿易戰陰霾影響，當中那斯達克指數更是在臉書以及亞馬遜股價創新高的帶動下寫下歷史新高，科技股短線仍相對強勢。從美股走勢來看，或許先前貿易戰問題影響到股市的表現，然在科技股強勢的狀況下，研判市場情緒已經慢慢回穩，加上目前超級財報周開跑，預估大型跨國企業的表現將大多優於預期。因此，在短線貿易戰擔憂減低下，研判美股震盪後仍有走高機會，美元、美債以及新興市場貨幣則為變數觀察焦點。

雖然前一晚美股因貿易戰升溫而走跌，不過昨日亞股反而有利空出盡的現象，上證指數開低走高大漲 2% 以上，而日、韓、港股在此一氛圍下也有越墊越高的現象，雖然美元指數走強讓昨日的亞幣再度貶值，不過從亞股走強的狀況來看，極短線上貿易戰的陰霾有機會開始消退，尤其盤中傳出美國商務部將解除對中興通訊的制裁，更是激勵亞股的主要因素。整體來看，目前亞股仍受到中美貿易問題牽動，而只要陸股開始出現利空不跌的現象，研判亞股將有機會展開反彈的走勢。

台股昨日開低後震盪走高，除了受到陸股大漲的激勵外，內資逢低開始進場也是一大因素，不過由於台幣持續走貶，短線雖然大盤技術面在 10700 點之下出現止跌訊號，但是在外資沒有全面回籠下，指數短線在 10800 點之上恐有較大壓力，操作上應避免追高。以盤面來看，大型權值股回穩，台積電、聯電為穩定軍心的焦點，而蘋果供應鏈龍頭大立光今日將舉辦法說，盤中股價一度登上 5000 元關卡，顯見市場對於大立光第三季的期待，在大立光走強下，高價蘋概股也紛紛反彈，由於目前時間開始步入出貨旺季，相關蘋果供應鏈都為未來看好標的，被動元件擺脫國巨前妻賣股陰霾，由奇力新、華新科領漲，在被動元件回穩下，包括 PCB、網通、汽車電子、電動車等也有所表現，由於目前 6 月營收已經公布完畢，接下來市場會開始反應第二季季報以及第三季展望，因此，只要基本面未來展望不差的族群，研判在大盤回穩後都有機會輪流展開反彈走勢，當中包括半導體、IC 設計、蘋概、電動車、MOSFET、整流二極體、PCB 與塑化等均是可留意的方向。

