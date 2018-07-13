

◆盤勢分析

1. 臉書與亞馬遜股價創新歷史高點，思科與英特爾表現亦亮眼，推升 Nasdaq 創新歷史高點，單日漲幅達 1.39%，美股週四大幅上漲。道瓊、S&P 500 漲幅約 0.90%，SOX 則是上漲 0.71%。美股 7 月份守年線後上攻，儘管週三受中美貿易戰影響呈現下跌，但週四很快回到短線上漲趨勢，整體美股短、中期偏多態勢不變。

2. 中美貿易戰愈演愈烈，美股週三呈現下跌，惟亞股已經先行反應，故週四亞股普遍於開低後隨即拉升，台股亦呈現開低走高，各類股皆有表現，終場指數上漲 61.54 點，漲幅 0.58%，收在 10738.38，成交金額 1319.21 億元。

3. 觀察台股技術面，6 月下旬回測年線後，近半個月皆在年線附近呈現反覆整理格局，由於年線（目前在 10725）持續走揚中，且 4 月底、5 月初 10500 附近整理平台具型態支撐，即便近期台股量能不足，指數下檔空間有限。不過，觀察台股上檔壓力區，目前 20、60 日均線持續下滑中，且 5、6 月頭部型態頸線壓力在 10800 附近，即便近期日 KD 指標來到相對低檔呈現黃金交叉向上，上檔空間恐怕也將有限。綜合上述，由於台股技術面現階段呈現下有支撐、上有壓力情況，推測近期台股以區間整理格局機率居大，推測整理格局區間約在 10500-10800。觀察台股籌碼面，外資 + 8.06 億元、投信 - 0.15 億元、自營商 + 17.90 億元，三大法人合計買超 25.81 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.64%、金融 + 0.75%、非金電 + 0.39%、櫃檯指數 + 0.93%，近期各區塊皆呈現下跌，盤面普遍呈現個別族群表現，電子股短中多架構不變者，僅存被動元件、設備，中期偏多架構不變者，包括部份 IC 設計、連接線器、光學；金融股近期隨著盤勢拉回，惟具指標或佔權值個股，中多架構沒有改變，操作上仍可留意個股；非金電則是以較不受貿易戰影響的生技股、內需股、水泥股，短線最具題材且最有表現空間。

5. 在電子股部份，週四佔大盤成交比重 71.95%，權值電子股僅 3008 大立光稍有表現，其它權值電子股普遍呈現整理或下跌。在族群部份，短中多架構不變者，僅存被動元件、設備，被動元件指標股 2327 國巨、6173 信昌電，操作上持續留意強勢股 2492 華新科、3026 禾伸堂、3090 日電貿；設備指標除息股 6192 巨路、3583 辛耘，6196 帆宣亦維持強勢。中期偏多架構不變者，包括部份 IC 設計、連接線器、光學，IC 設計強勢指標股 3014 聯陽、3034 聯詠（兩檔皆是除息股），操作上留意回檔後轉強的 3443 創意、3661 世芯 - KY、2379 瑞昱；連接線器以 3023 信邦、3533 嘉澤、5457 宣德為焦點；光學指標股 3008 大立光，操作上留意 3406 玉晶光、3504 揚明光。

6. 報載 3008 大立光公佈第二季獲利，出現史上最旺淡季，第二季每股盈餘高達 41.01 元，為歷年同期最佳，並且樂觀展望下半年，釋出營收 7、8 月逐月增加的訊息。近期 3008 大立光股價持續盤堅，在法人積極回補持股下，預料短線股價或將持續上漲。

7.3221 台嘉碩公告，將引進士鼎創投參與私募。士鼎創投是以聯電為首的聯家軍主導，惟聯電表示，參與台嘉碩私募完全財務性投資，不會參與經營，著眼於看好產業後市及該公司未來營運發展。3221 台嘉碩發行私募股數 600 萬股，每股價格 23.5 元，預計募得 1.41 億元，以昨日收盤價 28 元計算，私募價格折價 16.07%。

8. 在金融股部份，週四佔大盤成交比重僅 4.22%，近期金融股隨著大盤回檔，惟具指標或具權值者，回檔空間有限，股價維持強勢，台股若再有轉強，金融股將是可用之兵，操作上宜趁著金融股進入整理時，中線佈局具指標或具權值者的 2884 玉山金、2881 富邦金、2882 國泰金、2886 兆豐金。

9. 至於非金電，近期走勢以較不受貿易戰影響的生技股、內需股、水泥股、塑化股較有表現，惟塑化股在週三國際油價出現重挫後，漲勢明顯鈍化，目前仍是以台塑集團相關個股，例如 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化較具指標。水泥股指標股 1102 亞泥，短線 1101 台泥亦有跟上。內需股指標 1216 統一、9943 好樂迪，操作上留意 2912 統一超、2915 潤泰全。生技股近期成為盤面資金追逐標的，除了不受中美貿易戰影響外，7/19 即將展開的台灣生技大展，亦成為盤面題材，包括製藥、醫材、醫美、保健食品皆有表現空間，製藥指標股 4123 晟德、4162 智擎、4168 醣聯，操作上留意 1795 美時、3705 永信、4114 健喬、4119 旭富、1760 寶齡富錦；醫材指標股 4107 邦特、4745 合富 - KY，操作上留意 4736 泰博；醫美指標股 4137 麗豐 - KY，操作上留意 4190 佐登 - KY；保健食品指標 1707 葡萄王、6472 保瑞、8436 大江。

