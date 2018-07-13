【永豐期貨】台指選擇權盤前－陸股翻紅激勵 台股開低走高收復年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 124 點至 10738 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 0.38 點，電子期轉為正價差 0.29 點，金融期逆價差縮至 - 1.67 點。現貨部分，三大法人買超 24.58 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4593 口至 7938 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 5217 口至 34952 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4970 口至 14717 口。

週三美股下跌收黑，影響週四台股開低，不過在美股電子盤反彈帶動下，指數也隨即反彈走高，盤面上多方由股王大立光帶動，漲幅逾 2%，而被動元件龍頭國巨也暫回千元大關，加上陸股也出現開低走高，進一步推升加權指數突破 10 日線反壓，並且收復年線關卡，終場加權指數上漲 61.54 點或 0.576%，收在 10738.38 點，成交量能 1320.49 億，較前一日增加 0.32 億。今日八大類股除了食品類股與造紙類股收黑，其餘皆收紅，其中以紡織類股漲幅 1.05% 表現較佳，造紙類股跌幅 0.81% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶短上影線中紅 K 站回年線關卡，今日指數高低差逾百點，盤勢呈現跌深反彈格局，但短線上國際股市尚未明顯止穩，尤其中美貿易戰持續延燒，建議操作上仍須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10700 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量由 10200 上移至 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.97 升至 1.11，大於中性值 1，籌碼面短線轉為中性偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.08% 降至 11.86%，賣權平均隱含波動率由 15.75% 降至 14.82%，選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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