桃園市議員許清順──從失敗中學習的成功者

每一個成功的人，身上都有成功的特質，桃園市議員許清順從失敗中汲取經驗，越挫越勇，他樂於選民服務，一如他參選目的就是「為底層發聲、替弱勢挺身！」

文．李勝輝、顏瓊真

很多人好奇，連任多屆民意代表的桃園市議員許清順，為何如此樂於選民服務，還成立媲美立委級的專業服務處，其中，還有「順嫂」李淑惠在內幫忙服務，真可謂「一人當選，兩人服務」。

許清順參政十六年來，老婆李淑惠一直是他背後最大的支撐力量，一路陪著「阿順」挺過選舉的風風雨雨。他感性的說，「除了我母親，淑惠是我這輩子最愛也最重要的女性，我有今天的局面，她絕對功不可沒。」

選民服務五花八門，行程趕場更無法正常用餐，貼心的老婆總是默默守候，在他忙完選民服務或行程回來後，送上一份晚餐或是熱湯，然後陪伴疲累的他一起回家休息，足見兩人鶼鰈情深。

失敗為成功之母

在政壇累積十六年的打拚，許清順已是桃園地區最被稱許的市議員，但他從未懈怠，因為，他一直記得「最初」時的失敗；回憶當年參選的失敗經歷，他有感而發的說，「要想成功，先學會失敗。」

許清順早期跟隨首位民進黨籍蘆竹鄉長李清彰參與選民服務工作，獲得很好的口碑，自認參選有極大的勝算，而參選鄉民代表，但首場選戰處女秀以落選收場，對內心的震撼極大。

年輕就踏入社會歷練的阿順，並沒有因為初次敗選就退下陣來，反而是積極檢討自己失敗落選的原因，並從中改進缺點與提升自我個人素質，甚至後來還回學校重拾書本，充實自己。

阿順常與鄉親父老們泡茶、聊天，請益地方耆老對一些地方大小事務的意見，從閒聊中了解鄉親們的需求，聽聽地方長輩對當下施政的怨言，默默將得到的寶貴建議與意見融合成為自己的競選政見，這樣的精神與做法果然奏效，讓阿順在接下來的蘆竹鄉第十七屆鄉民代表選舉中初嘗勝利的果實。

一路走來堅持初衷

談到這場初次的勝選，阿順眼眶泛紅地指出，當初投入鄉民代表的選舉，初衷很簡單：「為底層發聲、替弱勢挺身！」他不諱言指出，第一次參選時憑藉的就是一股「我想幫助底層與弱勢」的熱情。

面對競爭對手排山倒海的競選花招，甚至是銀彈攻勢，他們夫妻倆堅信，誠信待人終必有所回報。

其間有人跟他們夫妻開玩笑的說：「選舉無師傅，用錢買就有！」阿順與老婆很認真地跟友人說：「用錢買的話跟『顧面桶』有何差別？這樣有何顏面去面對支持的親友長輩？我們絕對『不買票』！」

當選鄉民代表之後的阿順，更加勤奮的奔走基層，配合當時的李清彰鄉長努力的建設，讓蘆竹鄉從一個原本落後的鄉鎮，蛻變成大樓林立的現代化都市，交通建設與商業活動都蓬勃發展！

當然，阿順也會有力不從心之時，原因不外乎鄉民代表能掌握的資源有限，而民眾請託陳情的案子往往因此無法立即獲得有效解決或改善。所以熟悉了代表會的運作之後，阿順憑藉著圓融的處世態度與擇善固執的做事原則，更上一層樓選上了代表會副主席。

專業級的選民服務處

隨著角色的提升，阿順除了更熟稔會議的主持與程序的控制，與相關單位的往來也更加頻繁，從中也深深體會到政府部門中有些公務人員行事僵化不知變通，甚至官僚氣息重架子大，讓阿順萌生挑戰縣議員大位來改善現況。

他倚賴平時認真做好選民服務工作積累下來的好口碑與高人氣，順利在 2009 年 12 月 5 日以蘆竹鄉第一高票當選桃園縣議會第十七屆縣議員。

考慮到議員服務工作的更多元化與複雜度，「鄉民代表許清順服務處」無法符合阿順追求高品質服務的期待，遂不惜貸款購買南崁地區透天厝，整棟五層樓建築只作為專業專用的選民服務處。

更吸睛的是年輕、專業、親切、誠懇的服務團隊，包含服務處主任共有七位專業秘書來擔任選民服務工作，平均學歷至少大學以上，法律專業背景及碩士學歷以上也各有三位。

就是這種堪比「立委級服務處」的專業服務團隊規模，幫助他在桃園升格為直轄市後的第一屆市議員選戰，以蘆竹區第一高票，順利連任桃園市第一屆市議員。

來源：《理財周刊》 933 期

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