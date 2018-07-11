遭禿鷹鎖定 高教退場讓校產變家產、校地私有！

撰文 ‧ 陳柏樺

六月畢業季，「跟母校說再見」原本是平凡的場景，但對於高美醫護管理專科學校與亞太創意技術學院的學生來說，心情五味雜陳，因為母校就此「不見」。

過去曾有五所錄取分數超低，卻仍招不滿的大學（稻江、立德、興國、真理、致遠），被網友各取校名中的一字合稱「到德國真遠」；但隨之而來的不是學校退場，而是力圖「續命」，立德更名為康寧大學、致遠更名為台灣首府大學、興國變更為中信金融管理學院。

在出生率崩跌的此際，辦一所學校究竟有什麼好？而接手這些風雨飄搖的私校，經營者又在盤算些什麼？答案因人而異，例如中信金融管理學院至今就辦學有成；但細究各校狀況，不可否認，別有所圖的空間亦是存在。

校產變私產

揭家族化、企業化弊病

首先，檢視台灣的私立大專院校，董事長不乏企業人士，擁有學校董事身分，不但能博得聲譽，甚至可以藉由發包工程及採購，將事業與學校經營共構大藍圖。

《私立學校法》在○七年修訂時，加入合併、轉型、改制與停辦的規定，讓學校在停辦後，董事會得以透過合法的途徑，改辦其他教育、文化或社會福利事業。一一年修法時，更給予優惠，讓私校在改辦後，可以免繳土地變更的增值稅。

企業圈地

辦到好不如辦到倒

去年，行政院送交立法院審議的《私立大專校院轉型及退場條例》草案，也留有同樣的「後門」，高教工會批評，根本是鼓勵財團以辦校之名，行「圈地」之實。

以現行法令而言，高教退場依據的是《教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則》，私校發生招生不足、評鑑未過、欠薪等情事，未達改善目標者就有可能被迫停招停辦，停招停辦後有三年時間可以改善，或提出計畫改辦其他教育、文化與社會福利事業；期限內未完成，則學校必須解散，但是解散後校產如何處理，全由學校「捐助章程」決定。

禿鷹來了？

校地、校產轉私有 淪不當金錢遊戲

二○一六年，教育部派駐的公益董事，將亞太以一．五億元賣給怡盛集團後，董事會十月就以學校轉型為由，停招十九個科系，其中不乏招生額滿的科系，令外界摸不著頭緒。

目前，行政院版草案在去年送立院審議後，已在委員會完成詢答，最快下個會期逐條討論。草案中規定，私立大學若學生未滿三千人，且連續兩年註冊率未達六成，或發生財務明顯惡化、積欠教師薪資三個月以上等狀況，將列為「專案輔導學校」，若無法改善就必須停招，並在三年內轉型或退場。

草案更規定設置「大專校院轉型及退場基金」，規模五十億元，用於補助學生轉學，以及融資給校方作為教師資遣費等。

不論最後通過的版本為何，徒法不足以自行，主管機關一直以來都可依法處理退場，卻未見實績。高教退場，如何不淪為圈地掠財的金錢遊戲，有待教育部展現魄力。

來源：《今周刊》 1125 期

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