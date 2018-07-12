〈美祭新關稅清單〉美參議院通過提案 尋求限制川普「加徵關稅」之權力

週二 (10 日) 美國白宮公布新關稅清單，將針對價值 2000 億美元的中國輸美商品，額外課徵 10% 關稅，然而白宮甫宣布將對中國課稅，週三 (11 日) 美國參議院立即通過一項提案，準備尋求方式來限制川普 (Donald Trump) 加徵關稅的總統權力。

週三 (11 日) 美國參議院以 88:11 票通過此項「不具約束力」之提案，週三 (11 日) 之提案，目的主要是先尋求參議院議員之共識，而顯然參議院議員們對於限制川普加徵關稅權力一事，是壓倒性贊成。

與川普同為共和籍的參議員 Bob Corker 表示：「在程序性的提案通過之後，我們下一步就可以正式尋求國會立法，把徵收和管理關稅的權利，收回國會。」

相同是共和黨籍的參議員 Jeff Flake 亦認同地說道，國會確實應該控制總統濫用加徵關稅之權力，恢復憲法賦予國會的相關權力。

在週三 (11 日) 的投票中，共有 88 位參議員投下贊成票，其中與川普同為共和黨籍之參議員有 39 名、民主黨參議員 49 名；白宮政界人士分析，川普近期以來威脅對歐盟、中國等大型經濟體加徵關稅，此舉顯然並未得到黨內議員的廣泛支持。

在白宮提交新一波價值 2000 億美元關稅清單之後，以跨國集團股為主的道瓊指數，週三 (11 日) 是應聲下跌了 219.21 點 以 24700 點作收，終止了「連四陽」的上漲行情。

道瓊指數日線走勢圖 (今年以來表現)

華爾街分析師分析，隨著貿易戰持續白熱化，估計在貿易戰當中，道瓊指數成份股卡特彼勒 (CAT-US)、波音 (BA-US) 將會是首當其衝，成為受貿易戰影響最大的標的。