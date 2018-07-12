〈財報搶先看〉美3大銀行料公布亮麗財報 分析師：股價不見得反映

美股企業第 2 季財報季，本週預計進入高潮，華爾街 3 大銀行巨頭：摩根大通 (JPM-US)、花旗銀行 (C-US) 與富國銀行 (WFC-US) 將於 13 日披露財報。分析師看好各大銀行第 2 季的業績，但是否會反映在股價上？則依舊存疑。

銀行的業績表現，有望超過預期，但這不見得是好成績。銀行通常會低估預期，讓成績易於過關。摩根大通在過去 40 個季度中，有 35 季的表現都優於市場預期。

摩根大通季度營收年增率 圖片來源：YChart

在美債殖利率曲線趨平的背景下，華爾街分析師有所疑慮，即使第 2 季業績表現強勁，這些銀行的股價恐怕也不見得能成功反彈。

自 2 月份以來，銀行股的股價表現一直都遜於大盤，原因是市場之前已經反映稅改、監管放鬆等利多，如今看漲情緒已減弱。

Jefferies 分析師 Ken Usdin 表示，殖利率曲線趨平及市場對關稅的擔憂情緒，讓銀行股走低。利率上升的預期，對銀行股有幫助，但在存款成本上升之下，貸款的增長速度也要提高才行。

短期國債的殖利率在穩定上升，主因是 Fed 的升息意向，但另一方面，長期國債殖利率卻是走平或下降，這提高殖利率曲線倒掛的可能性，加深對經濟衰退的疑慮。

摩根士丹利分析師 Betsy Graseck 指出，關鍵問題在於利差是否擴大，而讓借款變得過於昂貴。如此，銀行貸款的增速將會放緩。

針對摩根大通、花旗集團、富國銀行即將於週五披露的財報，市場預測如下：