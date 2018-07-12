〈美祭新關稅清單〉美關稅攻勢再起 分析師：人行將默許人民幣走貶

在川普政府公布了 2000 億美元中國商品的新關稅清單後，中國人民幣週三 (11 日) 兌美元跌至近 11 個月低點。

自 2 月至 5 月維持較高水平後，人民幣自 6 月中旬以來一直明顯下滑。自 6 月 14 日以來它已經貶值了約 4%。人民幣向來是美國政府拿來抨擊中國的主題，批評中國允許人民幣走弱以協助出口。

而隨著美中貿易戰再度升級，市場猜測中國現在可能會讓貨幣貶值，透過「貨幣戰」來對抗「貿易戰」的關稅衝擊。

Exante Data CEO Jens Nordvig 表示，「中國完全可以逐步地讓人民幣走貶。」「它們絕對不希望被認為在主動促使人民幣走貶，但會讓它浮動，不像過去那樣積極介入，而是靜靜地的在背後支持。」

截至週四 (12 日) 午盤 12 時許，美元兌在岸人民幣暫報 6.693，貶值 0.18%。上週在岸人民幣一度貶破 6.70 大關。但 Nordvig 並不認為人民幣會跌到更低的水平。

美元兌在岸人民幣日線走勢圖 (近三個月以來表現) 圖片來源：investing.com

他說，「當匯價達到 6.70/6.80 時，已經達到了我們認定的區間頂部。」「我認為人民幣會陸續貶值 2%、3%、4%，與接下來出現的貿易衝擊相稱。」

瑞銀全球財富管理週三 (11 日) 也認為，人民幣匯價可能會下跌至 6.8 一線。

BK 資產管理公司外匯策略總經理 Boris Schlossberg 說，「人民銀行正在與川普鬥智，川普越推動關稅，人民幣匯價就會越低，以重新平衡成本效應。由於貨幣走低，它們可以抵消部分關稅成本。」

Schlossberg 說，「這絕對是一種非常被動的攻勢行為。」

Nordvig 並不認為中國會讓人民幣走貶太多，「上週，當貶值幅度太大時，它們做了一些口頭干預。」但週四 (12 日) 的中間價又大跌 492 點，報 6.6726 元。他說，「這代表人行採中立立場，並沒有反對貶值。」

策略專家表示，中國不希望被認為主動讓人民幣走貶的一個考量，是擔憂引發資本外逃。

Nordvig 說，「我認為他們在乎走貶太多會反噬經濟。如果它變成一種投機狂潮並再度引發資本外逃，我認為人行一定會介入，但目前為止還是自然的市場機制反應。」他也補充指出，俄羅斯一直持有中國債券。

他指出，中國之前收緊流動性以迫使人民幣升值，「但這回一直沒見到類似的行動，這讓投資人感到驚訝。」「收緊流動性其實很容易。」