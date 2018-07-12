台股盤前－貿易戰惡化美股暴跌 大盤恐剉咧等 小心權值、漲多族群

美中貿易戰惡化，亞股包括台股昨 (11) 日皆全面大跌，台股終場下跌 80 點以 10676 點作收，第四度跌落年線。美股今晨再度重挫，預期台股恐怕又將剉咧等，外資籌碼翻空之下，宜避開權值股、漲多族群，小心成為外資提款重心。

台股昨日開盤 1 分鐘就重挫百點，權值王台積電財報效應失靈，鴻海、台塑四寶等績優股上漲也不敵外資賣壓，加上大股東賣股利空打壓國巨股價，台股昨天在公股行庫進場護盤下，終場仍失守年線 10724 點，為第四度跌落年線。

股匯雙殺下，新台幣匯率一度重貶逾 1 角，終場貶破 30.5 元關卡。從籌碼面來看，外資在現貨賣超 82.1 億元，期貨淨多單也減碼 2881 口至 29735 口，又摔破 3 萬口水位，外資布局朝向空方傾斜。

受貿易戰利空影響，戰爭主場美股也出現重挫，道瓊工業平均指數收低 219.21 點或 0.88% 至 24700.45。Nasdaq 指數收低 42.59 點或 0.55% 至 7716.61。S&P 500 指數收低 19.82 點或 0.71% 至 2774.02。費城半導體指數收低 35.54 點或 2.59% 至 1336.71。每股四大指數全盤皆墨之下，台股今天恐怕也難逃續弱。

今天觀盤重點，美國貿易代表署（USTR）公布將對中國高達 2000 億美元課徵 10% 關稅清單，包括晶圓、機械器具產品、自行車、紡織等項目；經濟部次長王美花表示，台廠晶圓製造並外銷美國，台積電南京廠生產晶圓是供應中國內需，應是沒有影響。雖有經濟部信心喊話打預防針，但今天反映到相關類股表現如何將備受矚目。

蘋果新 iPhone 即將發表，市場調研機構預期，蘋果今年下半年將生產 9100 萬支 iPhone，優於原先預期，加計明年上半年，在本季起的一年內，蘋果將生產逾 1.8 億支新 iPhone。法人認為，若新機成功引爆換機潮，將有助大立光、鴻海、和碩、穩懋、可成等供應鏈業績成長。

大立光預計今日召開法說會，由執行長林恩平親自主持，除公布上季財報外，也將展望本季營運；法人認為，距離蘋果新 iPhone 上市僅剩兩個月左右，市場將聚焦大立光本季鏡頭出貨狀況。

整體來說，昨日是台股第 2 季以來第四度跌落年線，貿易戰爭端持續歹戲拖棚，使得台股盤初開出空方缺口，並一度重挫百點以上，昨日最低點 10635 點，行情恐轉弱勢震盪，在全球經貿風險尚存，且外資籌碼偏弱下，短線台指期宜保守視之。