【大慶證券】投顧盤前－貿易紛爭恐擴大  台幣止貶為台股回穩關鍵



◆盤勢分析

貿易戰隱憂再起！美股四大指數昨晚全數走跌，主要反應川普公布對中國 2000 億美元商品課徵 10% 關稅的清單。在美方提出的第三波加徵關稅清單中，包括晶圓、機械器具及零組件、自行車、紡織等項目，未來對於美國以及中國間的貿易衝擊恐加大，在此一擔憂下，昨晚費半指數跌幅最大，高達 2.59%，由於先前市場對於中美貿易戰的擔憂仍在，因此，在川普政府再度宣布新的課稅項目後，對於全球股市勢必將掀起新的波瀾，而昨晚美元指數再度走強，上漲 0.6%，相信今日也將對新興市場以及亞洲貨幣產生衝擊，短線來看，在貿易紛爭未解決前，研判美股將持續拉回震盪，對全球股市將有較負面的影響。

昨日的亞股在美國提出第三波關稅加徵清單後全數倒地，其中震央陸股跌幅超過 1.5%，港股也大跌 1.3%，此外，亞幣昨日再度走弱，也代表外資在此一事件中仍相對保守，短線要留意可能持續湧現的賣壓，尤其今日早盤特別要觀察亞幣的走勢，一旦貶值幅度擴大，短線股市賣壓恐加劇，因此，在中美貿易戰問題尚未解決前，仍要留意陸股以及亞股有再破底的可能。

台股昨日開低收低，指數再度跌破 10 日線，而台幣轉貶也暗示外資短線再度轉為匯出，由於台股指數深受外資進出影響，因此，若台幣貶勢再起，就要留意未來對大盤產生的賣壓。從盤面來看，大型權值股受外資保守加上北部颱風假影響大多熄火，反而中小型股較有看頭，被動元件龍頭國巨因大股東賣股新聞而重挫 7.6%，連帶拖累華新科、禾伸堂等一線個股走勢，所幸生技、網通、部分 PCB 以及蘋概股挺身而出，讓中小型股不至於出現人氣全面潰散的問題，由於目前 6 月營收已經公布完畢，接下來市場會開始反應第二季季報以及第三季展望，因此，只要基本面未來展望不差的族群，研判在大盤回穩後都有機會輪流展開反彈走勢，當中包括半導體、IC 設計、蘋概、電動車、MOSFET、整流二極體、PCB 與塑化等均是可留意的方向。

