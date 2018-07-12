高盛：新興市場面臨「恐怖三重奏」

投行高盛外匯主管 Jeff Curries 寫道，目前新興市場面臨三大難題－－即高利率、油價上漲以及強勢的美元－－歷史上被稱為「恐怖三重奏」。

Curries 認為，由於融資成本上漲，資金外逃至美國，導致新興市場不得不去槓桿化。新興市場面臨的壓力之大也往往令這「三重奏」 周期不會持續很久，而是有可能發生短路事件，比方說市場崩盤。但後續的損害是持續性的，這三大難題往往導致新興市場經濟增長放緩。

Currie 寫道，「這三重奏周期往往預示着以下兩大事件其中之一：1）周期中期停頓的出現 2）周期末的轉折點的出現。」

但 Currie 並不認為此次」三重奏」的出現即意味著目前周期的結束，相反，高盛仍看好全球經濟以及風險資產。上個月，高盛才剛上調了科技股的評級，並認為 FANGS 這幾支股的牛市還將持續好幾年。

Currie 認為，「第一，價格曲線並沒有像以前的轉折點那樣反轉（現在如果殖利率曲線反轉甚至不一定能保證得到過去那樣多的關注）。第二，大宗商品有更多下跌空間（地緣政治問題可能影響供給）。第三，實際美元貿易加權指數並不像過去的三重奏周期那麼強勁。」

但是 Currie 警告，如果利率與大宗商品價格持續走高，而美元卻依然堅挺，目前新興市場問題可能加劇。

「一個典型的例子：今年巴西的卡車司機罷工－－對相關活動造成的打擊－－發生在以巴西雷亞爾計算的汽油價格達到歷史最高紀錄的時候。」

Currie 指出，2000-2010 年，以低利率，大宗商品價格不斷上漲以及美元貶值為特點。他認為，「這是一個良性循環」。

「油價上漲削弱了美元，並產生了過多的儲蓄，這些儲蓄又重回美公債市。這導致美債殖利率的下降，從而導致新興市場融資成本的降低。 較低的融資成本又導致大宗商品需求的增加。總之，這個良性循環導致了三個 R，即聯準會再通膨，再平衡和再融合的策略。這種動態也在 2017 年末到 2018 年初呈現過。 」

但是，如果發展過度，這種良性循環可最終變為一個高利率，商品價格下跌和美元強勢的惡性循環。央行的政策也由三個 R 變成三個 D，即通貨緊縮 (Deflation)、去槓桿化 (Deleveraging) 和分歧（Divergence）。

「2014－2016 年就是這樣，當時融資成本上升迫使新興市場去槓桿化，從而導致對大宗商品需求減少，並進一步打壓大宗商品價格。反過來，低價格又減少了儲蓄，加強了美元。」

Curries 認為，

「今天，良性周期不會像 2000 年代那樣持續那麼久，因為，很多新興市場的儲蓄與投資相當，大宗商品的高價格造成更大的需求，並減少過多的儲蓄。美國也沒有由油價導致的赤字帳戶。從歷史上看，中國需求是大宗商品價格的主要推動因素，在這些加強周期中起到重要的作用。即使在 2015 年美國頁岩油生產繁榮期間，美國供應只起到部分作用；在那個時期，中國對原油以及大宗商品的需求也出現萎縮。今天，美國的原油需求正在增長，就像中國一樣，而且美國經濟強勁。同時，委內瑞拉，利比亞，伊朗這些地區的供應中斷困擾着石油市場，使得油價的上漲不那麼令人滿意。」

如果要扭轉目前的惡性循環，使之成為良性循環，高盛認為，利率、美元或石油必須有一個要跌。最重要的是「三重奏」裡面，某些部分必須要捨棄，才能讓新興市場重新獲得穩固的基礎。而這三個當中，最佳選擇是美元，特別是石油的基本面仍然強勁。

但隨著聯準會繼續收緊貨幣政策，這好像不太可能。目前川普總統試圖用迫使歐佩克增產的方式，打壓油價。Currie 提到，在 2000 年 10 月，三重奏曾出現的時候，克林頓總統也試圖從油價着手，但那時民主黨失去了選舉，隨後出現了經濟衰退。