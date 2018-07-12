能源盤後─利比亞恢復產能 穩定供應基本面 油價下跌

原油庫存量下降幅度高於預期，也無法抵擋利比亞港口將恢復原有吞吐量的好消息。利比亞應能緩解對全球供應短缺的擔憂，使原油價格遭受了自 2017 年 6 月以來的最大單日百分比跌幅。

布蘭特原油期貨收低 -4.80 美元，或 -6.09% 至每桶 74.06 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 -3.49 美元，或 -4.71% 至每桶 70.62 美元。

美國汽油期貨價格收低 -4.20% 至每加侖 2.070 美元。

天然氣收高 0.038 美元，或 1.36% 至每一千立方英尺 2.826 美元。

布蘭特（左）與 WTI 價格日線趨勢圖 / 圖：dailyfx

利比亞國營石油公司 (National Oil Corp.) 週三 (11 日) 解除了東部石油港的不可抗力因素。港口再次從武裝份子奪回，使未來原油出口得到緩解。分析師估計，每天全球市場可增加數十萬桶原油，並減輕對供應短缺的擔憂。

最近幾週內，原油價格因供應基本面的問題導致價格大幅上漲。除了利比亞問題外，美國對伊朗的經濟制裁、加拿大的停機、挪威的罷工、及委內瑞拉國內動蕩，都造成了全球供應問題。

即使在美國庫存數據顯示上週庫存減少 1260 萬桶後，油價也延續了週三的跌勢，比分析師預期的要大得多。

此外，沙烏地阿拉伯也向 OPEC 聲明其上個月石油產量上升，接近 2016 年該國還未實施減產措施的水平。

美國計劃對中國追加 2000 億美元的中國進口商品額外關稅，估計應影響油價。據美國能源情報署 EIA 公布的數據顯示，中國今年第 1 季度為美國原油的第 2 大進口國。到目前為止，它沒有對美國原油徵收關稅。