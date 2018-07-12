加拿大央行：社會認知轉換 比特幣已從交易傾向轉為投資

加拿大央行 (BOC) 日前發布年度比特幣綜合報告《Bitcoin Omnibus Survey》，調查顯示，加拿大民眾對比特幣的認知度以及持有比特幣的人數，在 2017 年皆有所提升，而投資者持有的目的已從「交易」轉為「投資」。

此項報告在 2017 年 12 月 12 日至 15 日進行，共訪問超過 2500 名加拿大民眾，值得注意的是，調查進行時，比特幣正處於價格高位，報價約為 1 比特幣 2 萬美元，加拿大央行欲找出在價格高漲情況下，投資者仍願意買入比特幣的原因。

此外，透過該調查，加拿大央行欲理解投資者持有與使用比特幣是否會影響金融體系，並為該行提供日後監管比特幣的方向，以及若比特幣大幅流通，會有何潛在影響。

該調查發現，在 2017 年持有比特幣的加拿大人從 2.9% 成長至 5%，而對比特幣有所認知的民眾從 64% 增加至 85%，當中魁北克地區的增幅最大。

除此之外，調查指出在 2016 年時，投資者主要為了交易目的而持有比特幣，但在 2017 年時，持有主要目的轉為投資，僅剩約一半的持有者表示將使用比特幣進行付款、轉帳或購買的行為。

而針對近期虛擬貨幣價格修正的情況，英國交易平台 eToro 的常務董事 Iqbal Gandham 受訪時表示，這對交易平台來說，彷彿是個喘息的機會，他們可以停下腳步花更多時間審視其他加密貨幣，並且更可以滿足投資者的需求。

Gandham 認為將加密貨幣視為將泡沫化的投機性資產是不對的，他指出加密貨幣為創新的研發，還處於發展與進化的階段，當出電子郵件歷經 35 年的研發，市場與媒體應該多給加密貨幣一些時間，去證明其功能。

根據 Coindesk 的數據，比特幣價格已從近期低點 1 比特幣 5853 美元反彈近 6%，12 日價格為 6192.56 美元。