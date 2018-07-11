日本公債這走勢。。。不聽央媽的話了？

即使日本央行在購債規模上「悄悄減碼」，也阻擋不了日本公債殖利率曲線的崩潰。

就在剛過去的 6 月，日本央行一個月內三次削減購債規模，共計縮減 5 至 10 年期日債購買規模 400 億日元至 4100 億日元，縮減 3 至 5 年期日債購買規模 300 億日元至 3000 億日元。日本央行的公債購買是寬鬆政策的一部分，削減購債本應使日債價格走低，殖利率上漲。然而，日本 10 年期公債一個月來並無太大變化，目前報 0.038，較 6 月 1 日日央行三個月來首次宣布縮減購債規模時的 0.045% 還略有下行。

三菱日聯國際資產管理公司（Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management）表示，日債長端利率下滑，標誌着市場對日本央行走向貨幣政策正常化的預期失去信心。

該公司的交易總經理 Akio Kato 解釋道，由於日本通膨上揚幅度微不足道，距離 2% 的通膨目標仍遙遙無期，市場認為日本央行已經不大可能通過使殖利率曲線變得更加陡峭來為進一步緊縮政策鋪平道路。

儘管在過去 30 年來日本經歷了 5 次經濟衰退，但自 1991 年以來，2 年期和 10 年期日本公債並未出現過倒掛。而今，從技術面看，這一預期似乎再現。

由於投資者已對日本央行失去信心擔憂加劇，Kato 警告稱，沒有什麼可以阻擋殖利率曲線進一步趨平。

Kato 此前就提到過，債市上漲是日本央行的福音，給日本央行削減購債留出了更多餘地。另有 Nissay Asset Management 固收部門總經理 Eiichiro Miura 也提到過，只要日本公債殖利率持續面臨下行壓力，日本央行預計就會不斷減少購買規模。

除了日本公債「失控」外，華爾街見聞此前提到，日元的反應也非常平淡。在 6 月日本央行三次宣布削減公債購買規模後，日元的反應一直就不太大，與今年此前兩次相差甚遠。1 月 9 日，日本央行削減 10-25 年期公債和 25 年期以上公債購買規模，各 100 億日元，導致日元連升 6 天。2 月 28 日，日本央行 25 年期以上公債購買量下降，日元連續 3 天攀升。

分析認為，日元對日本央行的削減購債規模之舉反應有限，可能象徵着黑田東彥在緊縮政策道路上的勝利。因為日本央行一直非常小心地確保購債規模減少不會刺激日元走高。

在上一次貨幣政策會議中，日本央行延續 「QQE+YCC」（質化量化寬鬆 + 殖利率曲線控制）的政策框架，也就是仍維持政策利率 - 0.1% 不變，10 年期公債殖利率目標繼續維持在零附近。儘管自 2016 年 9 月實施「殖利率曲線控制」以來，日本央行已經在緩慢削減其購買的政府債券數量，但自今年年初以來日本經濟增長一直疲軟，進一步破壞了日本央行退出刺激的時機，預計其超寬鬆貨幣刺激政策將至少持續到 2019 年。