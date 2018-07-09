日本5月貿易赤字大於預期 央行表示將堅守寬鬆政策

日本央行總裁黑田東彥今 (9 日) 表示，將維持貨幣寬鬆政策直到通膨達 2% 目標，持續實行殖利率曲線控制措施，將短期利率維持在 -0.1%、並控制 10 年日債殖利率在 0% 左右水平。

黑田東彥預期日本經濟將持續的適度擴張，而該行將根據相關需求調整貨幣政策，以維持經濟增長勢頭。日本財務省 9 日公佈 2018 年 5 月份國際收支統計速報顯示，5 月日本的整體經常帳帳戶盈餘為 1 兆 9383 億日圓，優於分析師預期的 1 兆 2660 億日圓。

貿易數據部份，5 月日本貿易赤字達到 3039 億日圓 (27 億美元)，大幅低於前一個月 5738 億日圓盈餘，亦低於預期的 4831 億日圓盈餘。但貿易赤字的擴大對日圓影響還不明朗，日本進口提升，可能將鼓舞一些日圓多頭人士。

7 月 6 日中美貿易戰正式開打，另一方面，美國公佈 6 月的非農數據優於預期，使美元稍為走弱，美元指數 9 日上午為 93.8940，美元兌日圓 9 日上午變動不大，略下滑 0.04% 報 110.43。

美元兌日圓走勢 (資料來源: investing.com)

日經 225 指數上午 10 時許上漲 1.1% 至 22009.60 點，東證股價指數亦走升 0.83% 至 1705.64 點。

日經 225 指數 9 日早盤走勢

FXStreet 的首席分析師 Valeria Bednarik 預測，美元兌日圓的匯率將維持在其 100 與 200 移動日均線之上。他解釋：