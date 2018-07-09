日本西部暴雨成災影響企業生產線 股價下跌有限

受日本西部暴雨影響，一些公司的股價在周一 (9 日) 下跌，但由於投資者認為供應鏈的損害和產線的中斷有限，股價下跌幅度不大，馬自達 (7261-JP) 股價略升。

截至今日，日本西部地區的強降雨已造成 100 多人死亡，主要集中在廣島、愛媛縣和岡山縣。目前仍有 50 多人失踪。

這場災難嚴重破壞並影響了當地的基礎設施，如高速公路、鐵路和電力供應。 對該國企業及供應鏈的影響正逐漸明顯。

日本大發汽車 (7262-JP) 表示，週一早上開始，大阪府池田市的四家汽車廠將停工，大阪縣中津市的一家工廠也將暫停運營。

馬自達汽車也決定，從週一至週二，廣島縣府中的主要工廠和山口縣防府的工廠都將停產。馬自達表示，停產主因來自無法收取零組件。目前該公司的工廠及其供應商都沒有受到損害

由於擔心服務和營運中斷，經營全國包裹投遞業務的大和控股 (9064-JP) 股價下跌 0.9%。

當地企業也遭受重創，總公司位於大阪的電子產品零售商 Edion Corp(2730-JP) 下跌 1.7%。該公司有許多商店位於日本西部。

而總部位於廣島的零售商 Izumi Co(8273-JP) 股價下跌 3.7% 至 11 月底以來新低，然後回升至 0.9% 的低位。

另一方面，儘管暫停了多家工廠的運營，馬自達股價上漲 0.4%。

建築業方面，受益於災後重建的預期，建築商的股票甚至上漲。Maeda Road Construction(1883-JP) 上漲 3%，而 Nissei Build Kogyo Co(1916-JP) 則上漲 7.9%。