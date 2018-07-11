映客超購2.67倍 每股3.85元下限定價 集資逾10億

大陸最大直播平台映客互娛 (3700-HK) 公佈，公司擬發行 3.02 億股，發售價定每股港幣 3.85 元，為招股價下限，每手 1000 股，集資約港幣 10.486 億元，預計 7 月 12 日上市。

映客於 6 月 27 日至 7 月 4 日公開招股，招股價港幣 3.85 元至港幣 5 元，入場費港幣 5050.39 元。香港公開發售獲輕微超額認購，獲認購合共 8061.2 萬股，相當於香港公開發售股份總數 3023.4 萬股的約 2.67 倍。

由於香港公開發售的超額認購低於行使任何超額配股權前全球發售股份總數的 15 倍，故並未採用重新分配程式，亦無國際發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售。

國際發售已獲適度超額認購，國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為約 3.17 億股，相當於全球發售股份總數 (假設超額配股權未獲行使) 約 1.05 倍。

基於發售價每股港幣 3.85 元及與基礎投資者簽訂的基石投資協定，NovaCompass Investment Limited 認購 6116.2 萬股，相當於緊隨資本化發行及全球發售完成後公司已發行股本約 3.03% 及全球發售的發售股份數目約 20.23%(假設超額配股權未獲行使)；及 Bilibili Inc．認購 2038.7 萬股，相當於緊隨資本化發行及全球發售完成後公司已發行股本約 1.01% 及全球發售的發售股份數目約 6.74%(假設超額配股權未獲行使)。

全球發售方面，公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人 (本身及代表國際承銷商) 於上市日期至 2018 年 8 月 3 日 (星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第 30 日) 期間隨時行使。截至公告日期，超額配股權尚未獲行使。

按每股發售價港幣 3.85 元計算，全球發售所得款項淨額約為港幣 10.486 億元。其中，約 20% 用於進一步拓展集團業務及豐富平臺展示的內容；約 30% 用於開展集團行銷活動，擴大用戶群及推廣品牌；約 20% 用於進一步開發集團的技術、提升研發實力，特別是大資料及人工智慧技術；約 20% 用於物色戰略投資及收購機會；及約 10% 用於補充集團的一般營運資金。