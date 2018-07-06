新股生不逢時 小米暗盤跌近1成 映客下限3.85元定價

港股低迷拖累新股招股反應，小米 (1810-HK) 於暗盤市場有機構投資者最新叫價港幣 15.4 元求售，較早前的港幣 15.6 元再跌 1.28%，較市傳發行價港幣 17 元折讓 9.41%。此外，傳大陸直播平台映客 (3700-HK) 擬以招股價下限定價，成為繼小米後，第二隻準備上新的新股以招股價下限定價。

小米於 7 月 9 日掛牌上市，但暗盤價卻越喊越低。據市場消息，小米場外交易價再創新低至港幣 15.4 元，比招股價下限港幣 17 元低 9.4%，沒有成交，也比稍早傳出小米暗盤跌 5% 至港幣 16.15 元低。

小米暗盤交易時段將於今 (6) 日收盤後開始，但有消息指大戶已率先於週二 (3 日) 進行暗盤交易。雖然該公司在大戶的暗盤價已低於發近價，《東方日報》引述包銷商之一的富途證券表示，將率先在小米上市後提供融資保證金買賣服務，投資者最高可按槓桿 1.4 倍進行買賣。

誠證券聯席董事張智威對香港《明報》指出，他認為小米在未公布定價前暗盤已再跌，不過再多一壞消息，反而在上市首日同時有多種衍生工具上市有助保持成交額，惟無法支撐股價。

港交所週三 (4 日) 宣佈，將會在小米上市當日同時推出期貨、期權、衍生權證及將其納入認可做空指定證券名單。這是近 12 年以來首隻獲開綠燈的股份。

此外，市場傳出大陸直播平台映客將以港幣 3.85 元下限定價，其招股範圍介乎港幣 3.85 元至 5 元，將於下週四 (12 日) 掛牌，並於前一日公布定價及發售結果。該股昨日公開招股截止，散戶認購反應未見熱烈，早前融資認購也只錄得約港幣 4560 萬元，並未足額。

映客是繼小米之後，第二隻準備上市的新股以招股價下限定價的新股。

近期新股受到外圍市况影響，自上月底掛牌的公司紛紛以挨近招股價下限定價，與早前平安好醫生 (1833-HK) 時期上市的公司多以進取的定價發售形成強烈對比。

連同今 (6) 早在主板掛牌的中國同輻 (1763-HK)，另外 4 隻準備於下週掛牌的新股，包括小米、九江銀行(6190-HK)、齊屹科技(1739-HK) 及映客都是偏向以招股價下限招股。其中齊屹科技延遲 1 週上市，更加修改招股章程，將定價降至 4.85 元，比原先招股價下限港幣 6.8 元低 28.7%。