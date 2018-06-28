騰訊概念股映客互娛今起招股 每手5050元入場 7月12日掛牌

繼虎牙直播在 5 月份赴美上市後，大陸最大直播平台映客互娛 (3700-HK) 今(27)日起至下週三 (7 月 4 日) 公開招股，發行 3.023 億股，10% 於港公開發售，招股價介乎港幣 3.85 至 5 元，以每手 1000 股計算，入場費港幣 5050.39 元，預計 7 月 12 日在主板掛牌。中金、花旗及德銀任聯席保薦人。

映客互娛此次發行皆為新股，按中間價港幣 4.43 元計算，集資淨額約港幣 12.17 億元。映客引入 2 名基礎投資者，分別為深圳上市公司分眾傳媒旗下的 Nova Compass 認購 3000 萬美元股份，及在美國上市的國內串流娛樂平台 Bilibili 認購 1000 萬美元股份。兩投資者均有 6 個月禁售期。

映客於上市前進行過 3 輪融資，共得人民幣 3.1 億元，參與的投資者包括騰訊 (0700-HK) 在 B 輪融資入股人民幣 3600 萬元，持有 0.91% 股權。

以 2017 年數據計算，中國主要的移動端直播平台包括 YY 直播、映客、虎牙、斗魚及陌陌，其中映客擁有最多的平均每月活躍主播數量，惟按收入計算，映客位居全國第二，按平均每月付費用戶量計，映客屬第四大。

映客 2017 年度收入人民幣 39.41 億元，年減 9%，期內虧損人民幣 2.39 億元，較上一年同期虧損人民幣 14.67 億元收窄。經調整後獲利為人民幣 7.9 億元，年增 39%。

對於近日港股大幅波動，有新股傳出推遲上市消息，《星島日報》引述映客首席執行官奉佑生表示，目前沒有計劃延遲上市。