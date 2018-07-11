勞動力信心高漲 JOLTS主動離職人數創新高

美國勞工部 JOLTS 數據顯示，5 月職位空缺為 663.8 萬，是美國連續第二個月出現職位空缺高於求職人數。4 月美國職位空缺由 669.8 萬上修至 684 萬，創歷史新高。

最值得關注的是，5 月美國自主離職人數也創下歷史新高，從 4 月的 334.9 萬上升至 5 月的 356 萬，增幅為 21.2 萬，創 2015 年 12 月以來最大月度增幅。5 月自主離職率為 2.4%，創 17 年以來新高。 這說明美國勞動力信心高漲，薪資上漲指日可待。

數據顯示，私營部門職位空缺整體下降了 22.8 萬，政府部門整體維持不變。其中，聯邦政府部門職位空缺增加 1.2 萬，採礦和伐木職位空缺增加 1 萬人，但資訊部門職位空缺減少 6 萬，藝術、娛樂與休閒職位空缺減少 2.7 萬。

5 月總僱傭人數也有所增加，從 4 月的 558.1 萬人，增加至 5 月的 575.4 萬人，接近歷史高位。在醫療保健與社會援助方面，僱傭人數增加最多，增加了 4.8 萬人。

由下圖所示，從歷史上看，美國職位空缺數量從 2009 年 7 月的低位開始增漲，2014 年 3 月回到了經濟衰退以前的水平，2014 年 8 月，超過經濟衰退前的高峰。2018 年 5 月，職位空缺為 660 萬個。

美國僱傭人數也從 2009 年 6 月的低位一路走高，並超過了經濟衰退前的水平。2018 年 5 月，僱傭人數達到 580 萬人。

自主離職人數也由 2009 年 9 月的低位增長，超過了經濟危機前的水平。2018 年 5 月，自主離職人數達 360 萬人。

JOLTS 的大部分歷史數據顯示，僱傭人數一般大於職位空缺人數。但自從 2015 年 1 月以來，兩者關係發生逆轉，職位空缺在大部分時候都超過了僱傭人數。

在 2009 年 6 月經濟衰退時期，僱傭人數比職位空缺多出 120 萬人，而相比之下，2018 年 5 月，僱傭人數比職位空缺少 90 萬。

當經濟向好、前景樂觀、就業市場需求旺盛，美國勞動者開始對薪資有了更高的要求，他們往往會選擇自願性離職，跳槽來獲取更高的報酬。而跳槽高發，意味著整體薪資的上漲可能馬上就要到來。而薪資的上漲可能會給通貨膨脹帶來上行壓力。

這有著強烈的政策意味－－今年 2 月的美股持續大跌，重要的導火索就是 2 月 2 日的非農報告。當時報告顯示，平均時薪創下了近 9 年來的最大增幅，推升通膨乃至聯儲升息的預期。