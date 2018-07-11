光電元件廠II-VI宣布擴大980nm泵浦雷射器產能

光電元件廠、同時也是 3D 感測供應商的 II-VI (IIVI-US) 宣佈，為滿足公司差異化產品組合的不斷增長的需求，將計劃擴大 980nm 泵浦雷射器的產能。

公司網站表示將在全球進行擴產，包括位於瑞士蘇黎世和菲律賓卡蘭巴的半導體晶圓廠和載體組件晶片，以及位於中國深圳的泵浦雷射器組裝廠。同時，公司也續約了中國深圳的現有設施的租賃。

II-VI 將持續增加產能，主要是為了滿足「DCI 數據中心及 ROADM 的大量需求」，預計新產能將在 2018 年底前投入公司營運。

II-VI 泵浦雷射事業部總經理 Simon Loten 表示: 「正如我們公司之前所討論的那樣，我們認為光通訊產品的需求正快速增加。」

「奈米級泵浦雷射器是我們的創新產品之一，它為小型化市場樹立了新的標準，為下一代 DCI 數據中心互連提供了嵌入式放大器。」

II-VI 的雷射晶片在蘇黎世設計和製造，有超過 20 年的傳統和可靠性。該公司位於卡蘭巴的製造工廠，擁有最先進的雷射光子組件的自動化裝配線，這些裝配隨後被運往 II-VI 位在深圳的營運部門，以完成泵浦雷射器模組的組裝。

位於深圳的部門至今已經出貨了約 300 多萬台泵浦雷射器，大部分都是已 II-VI 品牌出貨。而除了生產泵浦雷射器以外，II-VI 同時也是生產 3D 感測關鍵元件 VCSEL 之製造商。