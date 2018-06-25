逾5成民眾認為美國經濟狀況良好 川普支持率攀升

美中貿易爭端愈演愈烈，全球經濟前景，令人憂心；不過，最新民調顯示，超過 5 成美國民眾認為，當前經濟狀況良好，總統川普的支持率也隨之攀升。

CNBC 今 (25) 日公布第 2 季「全美經濟調查」，與首季調查結果相比，川普在經濟政策上的支持率，增加了 6 個百分點，來到 51%；反對其經濟政策者，僅 36%，較 3 月調查減少 6 個百分點。

調查指出，有 54% 的美國民眾覺得，當前經濟狀況良好 (或很好)，占比創近 10 年新高；認為經濟情勢不佳或持平者，約為 43%。

川普的支持率比前次調查增加 2 個百分點，至 41%；而不認同他的受訪者，則減少 10 個百分點，至 47%。

近期引發爭議的移民政策，似乎未對川普造成太大影響；由調查結果可得知，不認同川普移民政策者，占 51%，與首季調查持平。

聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 與日銀等三大央行，上週皆示警，稱貿易爭端加劇，恐使金融市場受害，並損及全球經濟。

即使如此，川普仍打算再出招，限制中國業者，投資美國科技公司。

美國財政部正在草擬具體規範，限制中國業者，對擁有關鍵技術的美國科技公司進行投資。

此外，財政部將加強審查中國對美國航太、機器人、新能源汽車等產業的投資。

另一方面，美國也有意執行出口管制，避免關鍵技術被銷往中國。

雖然上任以來爭議不斷，但就本次民調結果來看，川普的經濟政策，仍獲得逾半民眾支持。

該調查執行其間為 6 月 16 日至 19 日，有效樣本為 800 名成年人，抽樣誤差為正負 3.5 個百分點。