摩根士丹利未來掌門人浮出水面

據華爾街日報報導，摩根士丹利擴大了該行兩位高管的權力範圍，可能為該行的未來掌門人提供了線索。

交易部門主管 Ted Pick，一貫被外界視為最有可能接替 James Gorman 的人選，也將同時執掌該行投資銀行業務。而交易業務和投資銀行業務收入加起來占摩根士丹利總收入的一半。

Franck Petitgas，2013 年以來一直擔任該行投資銀行部聯席主管，現被任命為國際業務部門主管。

Pick 和 Petitgas 都要向摩根士丹利主席 Colm Kelleher 匯報工作。但因 Kelleher 年長於 Gorman，不太可能成為後者的接班人。

此外，Susie Huang 將接替 Petitgas，和 Mark Eichorn 一起成為投資銀行部門的聯合主管。Susie Huang 現為該行美國兼並業務負責人，她將成為華爾街首位負責投行業務的女高管。

摩根士丹利現任 CEO James Gorman 暫時不會離開。2016 年，Gorman 曾表示計劃將至少再領導該行 5 年，以減少繼位之爭。Gorman 本周將滿 60 歲。

華爾街日報指出，其他有可能接替 Gorman 的人選包括：摩根士丹利零售經濟業務主管 Andy Saperstein、首席財務官 Jonathan Pruzan、以及 2015 年曾負責該公司 4750 億美元資產管理部門的前投資銀行家 Dan Simkowitz。

Ted Pick 現年 49 歲，在金融危機後，帶領摩根士丹利證券交易部發展成華爾街首屈一指的業務部門，也成功扭轉了該行陷入困境的定息業務。

Franck Petitgas 將留守倫敦，主管摩根士丹利海外業務，其營收大約占該行總收入的四分之一。