2020年將全面推廣乙醇汽油 業内稱供應缺口達1300萬噸

據中國證券網消息，2018年6月，天津市政府公佈《天津市推廣使用車用乙醇汽油實施方案》，要求有序推廣使用車用乙醇汽油，於2018年9月30日實現全市封閉運行。這是自2017年9月國家燃料乙醇和車用乙醇汽油政策出台後，第一個宣佈推廣落實的直轄市。

此前的2017年9月，國家發展改革委、國家能源局、財政部等15部委下發了《關於擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》。方案提出，到2020年，在全國範圍内推廣使用車用乙醇汽油。

燃料乙醇是車用清潔燃料重要的發展方向。美國年消費乙醇超過4000萬噸，巴西年消費乙醇約1800萬噸。2017年中國汽油表觀消費量約1.2億噸，按照中國目前推廣的E10乙醇汽油(含10%乙醇)，燃料乙醇在中國市場潛力巨大。

業内機構亞化咨詢預測，如果全國範圍推廣燃料乙醇，與目前供應量來看，2020年將有近1300萬噸的燃料乙醇供應缺口。如果全部補貼，將造成巨大的財稅補貼壓力;如果不給任何補貼，燃料乙醇的成本在市場上競爭力又會不夠。同時，全面推廣燃料乙醇對於現有的MTBE生產企業和煉化行業都將帶來巨大的衝擊。

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