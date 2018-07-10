聯合國糧農組織呼籲加強全球漁業可持續發展

聯合國糧食及農業組織(糧農組織)9日發佈報告指出，未來十年全球漁業產量將顯著增長，但行業發展面臨重大挑戰，亟需加強可持續發展，減少污染和浪費。

據當日發佈的最新《世界漁業和水產養殖狀況》報告預計，到2030年，源於捕撈和水產養殖的魚類總產量將較目前水平增長近18%，達到2.01億噸。

報告說，今後要實現產量的增長，需要在加強漁業管理體製，減少損失和浪費，解決諸如非法捕撈、水體環境污染和氣候變化等問題方面取得不斷進展。

“要達到糧農組織設立的讓世界免於饑餓和營養不良的目標，漁業非常關鍵。在促進經濟增長和扶貧濟困方面，漁業的貢獻與日俱增。”糧農組織總幹事若澤·格拉齊亞諾·達席爾瓦在談到漁業發展時說。

但他同時表示：“漁業正面臨著各種挑戰，包括需要減少某些魚類的捕撈，以避免影響生物可持續發展。”

糧農組織提出的漁業可持續發展目標號召國際社會有效規範漁業捕撈，終止過度捕撈、非法捕撈和破壞性捕撈，併採取科學的管理方案，以恢復魚類資源。

報告呼籲，在可持續漁業領域，需要在發展中國家和發達國家間開展有效合作，特别是在政策協調、財政和人力資源調動以及先進技術運用方面。同時，需要製定相應戰略幫助漁業部門適應氣候變化、加強防範、減少海洋中的廢棄物等，升級回收計劃，實現循環經濟。

來源：新華社

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