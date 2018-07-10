聯廣6月營收創新高 月增率逾50%

聯廣傳播 (8497) 自結 6 月營收 2.86 億元，月增近 54%，較去年單月增加近 18%，創新高；累計上半年合併營收達 12.32 億元，較去年增加近 8%。聯廣表示，6 月份營收表現亮眼，主要係因集團各事業中心均有所成長，包括光洋波斯特今年配合 Computex 台北國際電腦展最受矚目的電競、擴增實境 (AR) 及虛擬實境 (VR) 等創新技術，帶動營收大進補；此外，廣告、媒體事業中心受惠於各類飲料、啤酒、食品、冰品及冷氣等客戶主全力加碼刺激買氣及增加行銷預算的挹注，使單月營收創下歷史新高達。



法人推估，聯廣各月費用差異不大，預期 6 月營收表現將使毛利及淨利有突破性的成長。



展望下半年，聯廣指出，傳播集團除持續拓展電競及電玩產業，將創新科技與廣告、會展及體驗行銷等商業工具結合，提供更多元化的服務外，第三季仍然為廣告媒體高峰期，加上 6 月底股東會已決議通過透過合併揚叡創意間接取得先勢行銷傳播集團 70% 之股權，基準日預計為 10 月 1 日，在穩定的營收獲利基礎及併購增添動能的影響下，聯廣傳播集團未來營收及獲利將更多元化及規模化。