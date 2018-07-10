三大法人買超42.5億元 外資續砍鴻海 面板雙雄獲大買

台股今 (10) 日終場小漲 36.61 點，收在 10756.89 點，成交量 1249.9 億元，合計三大法人買超 42.54 億元，其中外資及陸資買超 22.75 億元，投信買超 11.78 億元，自營商買超 8.01 億元；個股部分，外資連 3 天賣超鴻海 (2317-TW)，今日賣超 7173 張，而群創、友達等面板雙雄則受外資青睞，居買超前二名。

台指期淨部位方面，外資加碼多單 2194 口，多單位未平倉口數增加至 32616 口，顯示外資仍是偏多看待。

觀察今日外資買賣超情形，外資買超前 10 大個股則分別為，群創 42609 張、友達 21876 張、開發金 11488 張、新光金 4981 張、臺企銀 4667 張、信昌化 4269 張、大同 4228 張、合晶 4219 張與旺宏 3739 張。

外資賣超前 10 大個股，分別為富邦 VIX 14685 張、中信金 11061 張、中環 9880 張、華通 7414 張、彩晶 7293 張、鴻海 7173 張、玉山金 6597 張、元大滬深 300 正 2 6422 張、台泥 3303 張、強茂 3061 張。

分析師表示，美股收紅，亞股普遍回穩反彈，今日大盤一度拉高至 10776 點，若加上除息蒸發的 25 點，實際上已來到 10800 點附近，不過午盤後盤面賣壓明顯攀升，多頭追價意願縮手，連帶也量能萎縮。

分析師指出，雖然今日指數重回年線，但上方有 3 條均線壓力等著，估上檔空間相當有限，仍須待貿易戰不確定性消除，建議接下來投資布局上，可留意 6 月營收成長以及半年報繳出好成績的績優中小型股。