〈觀察〉聯廣購併標的瞄準科技新創 以新技術串起四大事業體

以國際廣告集團經驗來看，購併是壯大的唯一途徑，也因此，廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 經過去年的內部整軍後，今年將再度啟動購併引擎，繼日前宣布取得先勢行銷 7 成股權，擴大公關事業版圖後，下一個購併標的，將瞄準科技新創公司，未來可望透過新技術串連旗下四大事業體，資源共享與整合效益將更驚人。

先前談及今年購併規劃時，聯廣總經理程懷昌曾說，今年購併對象可分為兩大方向，一為聯廣目前本業既有的服務，如廣告、公關、數位等領域表現不錯的公司；二為聯廣目前沒有的服務，也可能購併先前合作中看到的不錯公司，其他目前還未涉略的媒體項目，有機會成為日後深化下游發展的目標之一。

而聯廣日前宣布吸收合併兄弟公司揚叡創意，間接取得先勢行銷傳播集團 70% 股權，雙方合併後除資源整合外，所服務的客戶產業不同，將提高交叉行銷機會，此合併案也使聯廣的公關事業營收占比由原先的 5%，大幅提升至 18%。

此次合併先勢行銷後，等同完成今年購併對象的其中一塊拼圖，聯廣下一個購併標的，將以數位領域為主，瞄準已與聯廣合作，且具備人工智慧、物聯網、大數據等相關技術的獨立新創公司。

未來在新創公司加入後，聯廣可望透過新技術，串起旗下媒體事業、廣告事業、公關事業及會展與特展事業等四大事業體，取得各自擅長領域的相關資源與數據後，運用不同事業體的領域優勢，加以分析並串接後，發揮最佳營運綜效，資源共享與整合效益將會更加驚人。

不過，具備上述新科技的新創公司眾多，該從何種新科技下手實為一大難題，在「娶親」之前，聯廣可望先透過「試婚」，在既有的合作基礎下，找尋可為聯廣帶來最高效益的新創標的。