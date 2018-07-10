雲品6月營收年增3.5% 看好三箭齊發擴大布局 將帶動下半年營收

在少了品花苑營收挹注下，雲品 (2748)6 月合併營收 1.12 億元，月減 2.96%，年增 3.52%；累計上半年合併營收達 7.54 億元，年增 2.78%，符合淡季預期。雲品看好，未來將受惠全新婚宴品牌「頤璽」10 月營運，加上併購君品酒店效應，以頂級度假酒店、奢華商務酒店與館外宴會廳三箭齊發擴大布局，將帶動下半年營收，市況將持續看好。雲品表示，第二季為雲品溫泉酒店日月潭傳統淡季，加上持續進行客源結構調整策略，能夠在淡季六月住房不淡，是支撐雲品表現的最佳營收來源。而因品花苑於 5 月中起停業改裝，致使營收受影響，預計將持續到第三季，10 月起轉型為頂級奢華宴會廳「頤璽」後，將對獲利有正面影響。



雲品指出，雲品溫泉酒店自去年開始陸續提升軟硬體設備，並順勢推出一泊三食全包式方案與遊湖行程，可望刺激七月至九月的平日住房；此外，看準暑期親子旅遊商機，推出「雲品假期 Family Fun」促銷專案，7、8 月每房可享一位兒童免費住宿來搶攻親子市場，加上優化網路平台訂房與強打親子住房活動下，有助於提升雲品溫泉酒店暑期業績。



展望 2018 年下半年，雲品持審慎樂觀看法，將持續擴展宴會事業版圖，並同步結合雲朗集團行銷、人員及統一採購等資源提升品牌競爭優勢，包括全新宴會品牌「頤璽」已開始接單、針對小桌數的「佛系婚宴」專案熱銷，吸引搶搭在傳統民俗月前結婚之新人踴躍洽詢，將帶動第三季頤品大飯店婚宴桌數成長，創造新一波餐飲事業的營運成長動能。