君品加持 雲品明年營運大進補 股價歡慶上攻

雲品 (2748)6 月底宣布砸下 7.8 億元，併入母公司雲朗集團旗下的君品酒店，將於 10 月開始貢獻營收。法人預估，君品年營收約 10 億元，以雲品一年 15-17 億元的營收規模計算，在君品併入雲品後，明年度雲品營收將達 25-27 億元，成長幅度上看六成。而在獲利方面，法人表示，雲品併入君品後，因聯合採購能力上升，且資源共享，有助營業費用率下滑，帶動獲利提升；此外，君品目前餐飲與住房比例為 7:3，而君品則為 6:4，兩者合併後，餐飲與住房比例將達 65% 及 35% 的水準，也將提升毛利率水準。



而雲品 10 月另一個成長動能則為品花苑改裝後全新品牌「頤璽」，將於 10 月正式開幕。法人指出，品花苑改裝期間雖會影響營收表現，但品花苑自去年下半年開始處小幅虧損狀態，因此在改裝成婚宴會館後，對於獲利將有正面挹注。雲品表示，目前距開幕雖還有約三個月的時間，但已經開始接單，且狀況優於預期，目標開幕首月即可獲利。



雲品於 6 月 27 日除息，每股配息 2.75 元，除息參考價為 67.3 元，而在併購效應加持下，兩天後即順利填息，今日盤中最高來到 74.9 元，後漲幅收斂，以 73.2 元作收，漲幅近 4%。