飯店業績多數回穩 雲品6月營收卻創今年次低

隨著景氣回溫，飯店業者今年以來業績緩步成長，不過，雲品 (2748-TW) 公布 6 月合併營收 1.12 億元，月減 2.96%、年增 3.52%，創今年以來的次低，主要是因品花苑停業改裝成頤璽，雲品也說明，營收受影響效應預計將持續至第 3 季，不過，第 4 季起頂級奢華宴會廳「頤璽」登場後，將對營收和獲利有正面影挹注。

觀察其他主要飯店業者，晶華 (2707-TW) 在端午連假推升國旅需求的帶動下，6 月營收創今年單月高點達 5.95 億元，月增 1.58%、年增 8.2%，累計上半年營收 34.04 億元，年增 0.44%。

而寒舍 (2739-TW) 為 3.53 億元，月增 2.93%、年增 3.2%，累計上半年營收 21.33 億元，年增 4.74%；六福 (2705-TW) 月營收 2.6 億元，月增 3.35%、年增 8.16%，累計上半年營收 15.55 億元，年增 0.37%，顯示在內需景氣逐漸增溫下，目前多數飯店業者營收均緩步穩健成長，展望第 3 季暑期旅遊和餐飲旺季，為飯店業者的營收成長再添動能。

雲品說明，雖 6 月少了品花苑停業改裝成頤璽的營收貢獻，上半年合併營收達 7.54 億元，年增 3%，符合淡季預期，其中，第 2 季是雲品溫泉酒店日月潭傳統淡季，但因持續進行客源結構調整，淡季住房仍不淡，是支撐營收主力。

由於品花苑於 5 月中起停業改裝，使營收受影響，雲品預計此影響將持續到第 3 季，不過，第 4 季起轉型為頂級奢華宴會廳「頤璽」將登場，法人認為，目前的衝擊可視為短空長多。

另一方面，雲品併購君品酒店，預計第 4 季起納入，屆時業績勢必有大幅度攀升。