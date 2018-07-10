畜產及伴侶動物市場需求跳 瑞基上半年營收創歷年同期新高

瑞基 (4171) 深耕非水產領域現場健康管理市場已見初步成效，畜產及伴侶動物市場產品已產生明顯挹注，6 月營收為 1,302 萬元，年成長 5.2%，今年上半年累計總營收 8888 萬元，年成長 8.8%，創下歷史同期新高，其中畜產及伴侶動物營收占比達近二成左右，較去年同期成長 96.1%。公司指出，目前在全球市場之銷售，以中國及泰國市場成長最為顯著。在中國市場主要透過旗下投資的金瑞鴻捷公司積極拓展當地水產、畜產及伴侶動物等各領域之現場檢測業務，伴侶動物部份今年上半年持續搶攻市占，客戶數已成長至近 200 家獸醫院，穩固中國伴侶動物現場檢測第一品牌的地位。畜產養殖民營企業客戶如溫氏、聖農、中糧等產品使用量亦穩健成長，並和中國官方單位合作開發建立畜產產業檢測標準。瑞基看好大陸現場檢測市場發展潛力，將再增資大陸金瑞鴻捷公司，擴大中國市場佈局。



在新市場部分，瑞基在 6 月份已與土耳其廠商簽下代理合約，針對畜產、獸醫、寵物市場進行推展。土耳其近年來經濟發展迅速，畜牧業是土耳其農業經濟的一個重要組成部分，占農業總產量的 30%，牲畜頭數居西亞首位，牛羊的產量分別為 1000 及 2000 萬頭，近年來土耳其的家禽產業亦增長迅速，目前已是世界最大的禽肉生產國之一。



除持續擴展畜產及伴侶動物市場，瑞基在佈局人病 IVD 領域也有所進展，日前現場檢測設備產品 POCKIT Micro Duo 設備取得 CE-IVD 新認證，今年下半年公司已規劃參加 16 場全球各大國際展覽進行業務推展，期透過參與國際展覽，深入市場研究並掌握市場需求，目標朝向成為全方位現場檢測防疫專家。



展望 2018 下半年，在鞏固既有水產市場、及非水產領域的現場健康管理市場的拓展成長，另一方面在畜產與伴侶動物試劑產品亦穩定銷售，同時中國大陸及東南亞市場持續增長挹注下，樂觀預期下半年營運將優於上半年。