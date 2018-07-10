金融及大型專案挹注 精誠6月營收創同期新高 H1營收攀歷史新高

精誠 (6214)6 月營收在金融產業及大型專業挹注下，推升營收創同期新高，達 21.34 億元，年增 26.62%；上半年合併營收更攻上歷史新高，達 89.83 億元，年增 15.34%。精誠表示，6 月份營收大幅成長主要來自於金融產業，包含銀行、保險客戶、政府單位的合約專案驗收認列，及中國營運總部營收成長貢獻；另外，針對不同行業情境發展多元應用，與國內外合作伙伴合作，經營行業應用生態圈，有利於大型專案的規劃與執行，在科技製造與醫療產業的大型專案亦有所斬獲。



除原本既有業務的成長之外，精誠提到，掌握企業數位轉型商機，從去年初談的數位轉型，到今年談的 AI，經過一年來的發展，市場對於數位轉型的需求，逐步從觀望到落實，並且實際應用在企業日常營運上，在零售流通、金融產業客戶尤其明顯，今年在製造業也開始有運用數據改善製程的案例。



此外，精誠認為，不僅企業對數位轉型需求有顯著的成長，公部門也開始試行應用新科技提供民眾更便利的生活服務，嘗試進一步應用新技術與數據提升施政效率，例如前瞻計畫相關資安設備建置與系統整合專案，對於企業有示範作用，整體而言，第三季營運可望延續第二季表現，審慎樂觀。