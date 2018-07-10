暫停假帳戶 推特股價大跌 財務長：無須擔心

推特 Twitter (TWTR-US) 因打擊假帳戶，暫停了約 7000 萬個帳戶，使投資者擔憂財報數字不理想，減緩其用戶的成長。

自 2017 年 10 月以來，推特的帳戶暫停率已經翻了一倍多，並且在 5 月和 6 月暫停了 7000 多萬個帳戶。該股週一 (9 日) 一度下跌 9.8%，為 3 個多月以來的最大盤中跌幅，最後以下跌 5.38% 至 44.14 美元收盤。

推特股價日線走勢圖

推特公司內部報告 2 週前也提到其演算法也確認了每週超過 990 萬個潛在垃圾郵件或自動化帳戶，比去年 9 月每週 320 萬起假帳戶增加了 3 倍以上。

該公司表示正在進行審計，以確保在推特上創建的每個帳戶都通過了安檢，以防止機器人訪問社交媒體平台。據推特稱，新改革每天已經停止了超過 5 萬次的機器註冊。

推特財務長 Ned Segal 推特發文表示，推特刪除的自動化帳戶不算在財報內。發言公布後推特股價開始有回升的跡象。

Ned Segal 發言 / 圖：推特

看多推特股票的摩根大通分析師 Doug Anmuth 對此重申了給予推特的「買進」評級，及 50 美元的目標價。

Anmuth 提到，推特 7 月和 6 月被暫停的 7000 萬個帳戶與 MAU (每月平均用戶) 沒有直接關係。MAU 在 1Q18 結束時為 3.36 億，而已暫停帳戶的很大一部分的休眠狀態超過 30 天，因此不算在 MAU 內。

同時，Anmuth 呼籲投資人推特帳戶也可以在創建的同一天遭到暫停，同樣也不屬於 MAU 的計算範圍內。