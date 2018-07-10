油價上漲 美經濟強勁 美銀調升今明2年S&P 500 EPS

即使貿易戰鼓已響，美銀美林分析師仍加入市場樂觀者看法，週一 (9 日) 調升今明兩年 S&P 500 的收益預期。

美銀美林股市和定量分析師 Jill Carey Hall 團隊目前預期 S&P 500 今年 EPS 159 美元，較先前預估的 153 美元增加 4%，且較 2017 年該指數 EPS 提高 20%，係因油價上漲且經濟成長強勁，其中包含正面的就業數據。

此外，該團隊也上修該指數 2019 年 EPS 6%，自 161 美元上調至 170 美元。

Hall 表示，「油價上漲對 S&P 500 EPS 有利，因為該指數中多處不是生產商品就是商品生產商的供應者。」

美銀的商品分析師估計，WTI 原油和 Brent 原油今年每桶價格平均在 65 美元至 70 美元，與今年最初始估計價位約上漲 25%。

Hall 表示，「我們調升今明兩年獲利預期有近 40% 來自能源。」

美國經濟以較預期更快的速度擴張，美銀經濟學家估計，今年 GDP 成長 3%，較稍早的估計值增加 0.1 個百分點，根據分析師，GDP 每成長一個百分點就可以提升 EPS 約莫 3 個百分點。

目前，美銀經濟學家認為川普政府迄今實施的關稅衝擊可能有限，但倘若貿易緊張情緒加劇且情況更惡化，獲利也有可能受到負面影響。

Hall 表示，「我們估計進口成本上升 10%，假設外國銷售小幅下降，這將削減 S&P 500 EPS 約 3-4%，但倘若全球成長受到影響，風險就會更大。」

6 月下旬，美銀預估第二季 EPS 年成長超過 20% 至 39.75 美元，同時營收年增 8%。

獲利提升對股市是利多，與 2017 年相比，今年股市表現較差，但華爾街分析師仍大致維持樂觀，摩根大通和花旗近來也發表評論，支持進一步買進股票。

週一交易，S&P 500 收高 0.9%，道指收漲 320 點或 1.31% ，且今年又再轉正。