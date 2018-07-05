伊朗「懇請」川普：你別再發推特了 越發油價漲越多

美國總統川普和伊朗之間關於油價的口水戰仍在繼續，伊朗最新反擊舉措是要求川普「閉嘴」。

伊朗駐 OEPC 代表 Hossein Kazempour Ardebili 對川普喊話：「你的推特使油價上漲至少 10 美元 / 桶「，「請你別再發推特了，越發油價越漲」。

事實上，川普從 4 月起屢屢批評 OPEC 人為抬高油價，並在 4 月 - 7 月基本每個月至少發一條推特要求 OPEC 增產來壓低油價，但油價仍一路飆漲。周二，WTI 油價自 2014 年 11 月以來首次升穿每桶 75 美元，布油也刷新盤中高位至每桶 78.30 美元。

川普周三再度發推特，指責 OPEC「沒有幫忙」降低美國汽油價格，除了推高油價別無所長，要求 OPEC 立即降價。

儘管 OPEC 最大產油國沙烏地阿拉伯確認，OPEC 及其盟友將提高產量，但高盛集團警告說，由於委內瑞拉和伊朗存在巨大的供應風險，國際油價可能會出現新一波的漲勢。

Kazempour 駁斥川普：「你在欺負 OPEC 裡面的好人。你實際上是詆毀他們，破壞他們的主權，我們希望你更有禮貌。」

Kazempour 還稱，「OPEC 過去 30 年從沒操縱油價，而美國對主要的產油國實施制裁，卻要求他們降低價格？！從何時起你（川普）開始使喚起 OPEC！」

美國和伊朗的積怨已久，今年 5 月川普退出伊核協議，並宣布對伊朗恢複製裁。而川普本周二發推特指責 OPEC 推高油價，干涉 OPEC 政策，威脅在美國羽翼保護下的 OPEC 成員國必須聽話（降價），「美國保護一些產油國，沒怎麼跟對方要錢」，導致雙方矛盾更加白熱化。

伊朗革命衛隊指揮官 Ismail Kowsari 周三稱，如果石油出口遭美國封禁，伊朗將封鎖經由霍爾木茲海峽的石油運輸。

全球大約三分之一的海運石油從這裡經過，沙烏地阿拉伯、伊朗和卡塔爾等國家都使用霍爾木茲海峽運輸原油。據美國能源資訊署統計，每天大約有 1550 萬桶原油從該海峽經過。