英國首相梅伊：應為各種結果做好準備 包括「無協議」脫歐

周一，英國首相特雷莎 · 梅伊發表講話稱，英國議會要為「無協議」脫歐以及其他各種結果做好準備。

同日早些時候，原英國退歐事務大臣 David Davis 辭去公職。他表示，希望用自己的辭職為英國政府帶來壓力，使其不要再在談判中向歐盟作出更多讓步。幾小時之後，英國首相梅伊的重要內閣成員，外交大臣 Boris Johnson 也提出辭職。

Davis 說，「我擔心的是，歐盟會接受我們所提供的條件，之後進一步提出更多要求。」

David Davis 發表講話稱，當前的政策趨勢與策略令實現退歐的機率越來越低。總的來說，首相的政策方向令英國在談判中處於劣勢。

辭職後的 Davis 在接受 BBC 採訪時表示，在退歐問題上，「英國向歐盟讓步太多，讓得也太輕易。目前來看，這是一場危險遊戲。」

英國反對派工黨黨首 Corbyn 表示，英國政府目前面臨危機，英國脫歐的未來還不甚明朗。政府不具備與歐盟談妥良好脫歐協議的能力。他說，首相梅伊甚至不能在內閣層面達成共識，她又如何能與歐盟達成脫歐協議呢？

英首相梅伊講話之後，英鎊跌勢擴大。截止發稿，英鎊兌美元下跌 0.54% 至 1.3215。

周一，歐洲理事會主席 Donald Tusk 發表推文表示，「我感到遺憾的是，脫歐的想法並沒有因為 Davis 與 Johnson 的離開而消失。但是...... 誰知道呢？」

在 2017 年 Tusk 曾表示，「如果（英國與歐盟之間）沒有協議將對任何人都不利。」 Tusk 說，最重要的是對英國不利。

英國將於明年 3 月 29 日正式脫離歐盟，但迄今為止保守黨內部對於退歐方案仍存在分歧。

上周五，英國首相特雷莎 · 梅伊的退歐計劃在內閣取得共識。該計劃旨在加快陷入停滯的退歐談判。

梅伊計劃推動建立一個與歐盟的「商品自由貿易區」以及維持緊密貿易關係，同時承諾將終止公民的自由遷移、不再認定歐洲法院至高無上的地位、同時停止向歐盟繳納巨額費用。

歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾（Michel Barnier）對該協議表示歡迎，但歐盟其他要員對英國內閣生變態度不一。