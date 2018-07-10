歐股盤前─指數期貨走低 歐洲Stoxx 50期指跌0.06%

市場注意力逐漸由貿易戰，回歸企業獲利和基本面，今 (10) 日歐股盤前，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.06%。

台北時間週二下午 2 點 16 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.06%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.14%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.06%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.05%。

本週起，歐美上市公司將陸續公布第 2 季財報，預料投資人的注意力，會從貿易戰轉移至企業獲利表現。

昨日美股收高，標普 500 指數收漲 0.9%，至 2784.17 點；道瓊指數大漲 1.3%，至 24776.59 點；那斯達克指數收漲 0.9%，至 7756.20 點。

其中，標普 500 與道瓊指數，皆創下近 1 個多月來最大漲幅。

美國總統川普本週出訪歐洲，外界預期，歐洲各國領袖，將再次對川普表達，避免引發全球貿易戰的訴求。

產業消息方面，英國生鮮電商 Ocado、百貨公司 Marks&Spencer 週二都將公布營收。

政治消息方面，上週英國執政黨高層通過「軟脫歐」計畫，未料脫歐大臣戴維斯 (David Davis)、外交大臣強森 (Boris Johnson)，竟雙雙請辭，使首相梅伊的領導威信，再度受創。