歐洲首個！英國加入CPTPP 估每年貢獻經濟20億英鎊

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-16 14:12

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英國 15 日正式加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），成為第 12 個成員國，也是首個加入的歐洲國家，當局預估加入 CPTPP 後每年可為英國創造大約 20 億英鎊的經濟效益，彌補脫歐後對經濟造成的損失。

長期來看，這項協定每年可為英國創造約 20 億英鎊的經濟效益，提振英國 GDP 達 0.08 個百分點，脫歐對該國 GDP 的打擊為 4 個百分點，並有助降低關稅和減少貿易壁壘，金融服務、製造業以及食品和飲料行業尤其受益。

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英國政府表示，CPTPP 是脫歐以來加入的最大規模貿易協定，希望能為當地企業推動貿易和創造機會，支持就業和投資，從而提升國民收入，落實政府的經濟增長目標。

英國商業及貿易部長雷諾茲 (Jonathan Reynolds) 指出，將透過 CPTPP 取得優勢，在與現有貿易夥伴國維持良好關係之餘，未來也將拓展更多海外新市場。

法新社報導指出，英國在脫歐後已與澳洲、紐西蘭和新加坡等國達成了多項貿易協定，但與美國達成協定的目標遲遲未實現。預計川普重返白宮後，英美達成貿易協定的可能性將進一步降低。