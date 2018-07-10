德拉吉：貿易環境有風險 但通膨改善可持續 歐央行將逐步撤出寬鬆

周一，歐洲央行行長德拉吉對歐洲議會議員發表講話稱，歐元區通膨的改善是在一條自我持續的道路上進行的，這使得歐洲央行可以在全球貿易緊張局勢升級的情況下，逐步撤出寬鬆。

德拉吉表示，歐央行的策略在歐洲通膨率達標的過程中起到了「決定性的作用」。 「但是，我們在政策上，需要保持耐心、恆心與謹慎，以確保通膨率繼續保持在可持續調整的道路上。」

德拉吉稱，歐洲央行的 QE 政策將會使歐洲通膨率在 2016-2020 年間達到 1.9%。 因此，歐洲央行計劃於 12 月逐漸停止目前 2.4 兆歐元的買債計劃。從 9 月開始，歐央行每月將購買 150 億歐元的債券，為目前買債規模的一半。

自 2014 年 6 月中旬以來，歐央行一直將存款利率，維持在零以下，目前為－0.4%，預計這個利率將保持到 2019 年 9 月。

在 6 月會議中，歐洲央行明確表示將在今年底前結束 QE。不過，歐央行同時也表示，只要有必要，就將對到期債券進行再投資，再投資將一直持續到 QE 結束後很長一段時間。

德拉吉強調，目前主要的風險與「保護主義威脅的增加」有關。他說，「在全球不確定性加劇的時候，歐洲的團結比任何時候都重要。」

「我們對通膨走勢的信心也在上升，雖然與全球因素相關的不確定性，包括保護主義的抬頭，已經變的更加突出，但是圍繞歐元區增長前景的風險仍然大致上是平衡的。」

德拉吉呼籲歐盟各國領導人作出表率，支持多邊主義和全球貿易，「這是過去 70 多年經濟繁榮，增長的基石。」