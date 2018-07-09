美股二季報前瞻：高增長有望繼續 但投資者能高枕無憂麼？

明天開始，新一輪的美股財報季將拉開序幕；將近九成的美股公司都將在 8 月 3 日前披露業績。

貿易保護主義高企、金融環境進一步趨緊，投資者高度關注第二季公司盈利的增長是否依舊強勁。此外，儘管美國掀起的關稅潮不一定會影響第二季的公司業績，但在對於第三季的業績指引以及財報電話會中，投資者仍然能一窺貿易戰可能的經濟影響。

聯準會已經在 6 月的會議紀要中，表現出了對貿易戰拖累美國經濟的擔憂。

5 月跌至低位以來，美股出現了明顯的分化。以羅素 2000 指數為代表的小盤股穩定上漲，而金融股卻在持續下跌。

市場期待本周開始的財報季，能對金融股有一定的刺激作用。摩根大通、花旗、富國銀行和 PNC 率先在本周五盤前公布業績，接下來是下周一的美國銀行和貝萊德，其後是周二的高盛和周三的摩根士丹利。

第一季公布高於預期的盈利後，摩根大通創下了 114.11 美元的股價高位，然而自那以來，摩根大通股價已經下跌了將近 9%。

目前投資者的對第二季的財報仍然信心高企。標普智匯的數據顯示，預計標普 500 公司第二季利潤年增率增幅達到 19.5%，僅略低於第一季的 24%。

對於部分科技股，尤其是 FANG 等龍頭，投資者甚至給予了超乎想象的樂觀預期。最早披露財報的奈飛，將在 7 月 16 日下周一盤後披露業績。

能源也是被看好業績喜人的行業之一，主要得益於油價第二季的上漲。能源行業的利潤年增率增長預期高達 135%，材料行業也有 40% 的預期增速。

然而今年財報季對美股的提振不樂觀。第一季，儘管 EPS 出現了金融危機以來的最大增速，多數公司都交出了超出市場預期的業績，但它們的股價仍然下跌，更不必說那些業績不及預期的公司。

至於第二季，投資者是否對上市公司是否仍然嚴苛，高盛認為，本財季超出市場預期的公司可能不像第一季那麼多，但市場有望更「嘉獎」那些超預期表現的公司。

宏觀經濟環境的略顯疲軟，會讓打破預期的狀況從第一季回歸正常水平。不過，（第一季）超出 EPS 預期的公司，在財報披露當天只跑贏標普 500 指數 44 個基點，遠低於歷史均值的 103 個基點。一個原因可能是，凈倉位已經是做多的。…… 相反地，目前的凈多倉已經有明顯回落。

還需要注意的是，這可能是美股公司業績指引最為重要的一次。儘管貿易戰風險不太會反映在第二季的公司業績中，但中期來看，中國市場的銷售前景、廣泛關稅對整體外貿形式和信心的打壓，都有可能在中長期拖累美股表現。

聯準會提到，貿易緊張情緒可能會影響投資的信心，進一步拖累經濟面臨衰退風險。美國銀行也提示，需要留意資本支出受抑制，疊加高工資和成本的壓力，導致的企業前景惡化。

投資者對中期的美股仍然未有明顯的樂觀情緒。美國個人投資者協會（AAII）截至 7 月 4 日的最新調查顯示，只有 27.9% 的個人投資者仍然對未來 6 個月內的美股感到樂觀，為三個月低位；39.3% 的受訪者都對後市持悲觀展望。