哈佛研究：股票庫藏股最大的缺陷——讓富人更富

公司庫藏股或許是今年以來美股上漲最大的動力，但其本身實際上存在最大的缺陷。

美林美銀之前的研究顯示，今年以來美股上漲的主要動力在於公司的庫藏股。2018 年初至今庫藏股金額年增率增 101%，是歷史上庫藏股數額較高的年份。統計中還反映出，金融（106 億美元）、科技（105 億美元）、醫療健康（65 億美元）和可選消費、工業品板塊企業為股票庫藏股企業大戶。而上半年科技股的漲幅幾乎是上市企業庫藏股潮推動的。

（圖片來源：美林美銀研報）

但對於公司庫藏股，市場始終存在批評之聲。主流的批評意見主要集中於其使得公司可用於長期投資的資金大幅減少。但哈佛教授 Jesse M. Fried 的研究顯示，這種觀點可能忽略了公司庫藏股帶來的真正的問題——它只是使得高管更富而已，而這是以股東利益為代價的。

對於庫藏股影響長期投資的觀點，Jesse M. Fried 認為：首先，並沒有跡象公司的股息和庫藏股數量過多。雖然在 2007 年 - 2016 年期間，標普 500 的公司通過庫藏股和股利向股東返還了近 7 兆美元（這占公司凈收入的 96%），但實際上股東通過買入相關新發行的股票，其實際將相關的資金返還給了公司。測算顯示實際上相關的占比僅為公司凈收入的 50%。

研究同時顯示相關的股票庫藏股和股利並沒有影響公司的資本開支水平。數據顯示美國的公司研發總支出處於歷史最高水平。

最後，公司並不缺乏現金（觀點認為缺乏現金使得公司無法進行更多的投資），在 2007 年——2016 年期間，標普 500 公司的現金餘額增加了 50%，達到了 4 兆美元。

市場所忽略的問題在於：與股息不同，庫藏股可以讓高管將相關的股票價值系統性從股東手中轉移到高管手中：當高管獎金條款需要滿足 EPS 指標時，他們庫藏股（縮小分母）；當高管需要減持時，他們庫藏股（沖高股價）；但需要創造更多的股票需求時，他們庫藏股。

同時公司庫藏股規則本身也存在缺陷：相關的股票庫藏股計劃只需要在季度文件中以月為單位公布相關的平均股數和平均價格。而不是像高管個人那樣減持所需要 2 日內披露的條款。後者使得高管的相關拋售置於聚光燈之下，限制了高管的相關行為。研究者無法通過相關的披露數據來判斷哪筆庫藏股屬於濫用。

但 Jesse M. Fried 同樣也提出了相關的解決方案：將現在高管的 2 日披露條款適用於公司。這將削弱高管利己主義的股票庫藏股：相關的實時披露將使得股東也能把握住相關的低價買入時機，進而減少高管所獲得的間接利潤