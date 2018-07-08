陶冬：貿易糾紛烽火連天 非農就業冷暖咸宜

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，在個人部落格上指出，全球貿易戰正式爆發，風險資產市場情緒大起大落，資金避險意識濃厚，但是收官階段的勝負手卻是美國就業數據，美股上漲，並帶動歐洲股市走好。以下為部落格全文：

在下半年的第一個星期，全球貿易戰正式爆發了。7 月 1 日美國與歐洲、加拿大互設關稅制裁，7 月 6 入美國與中國互設關稅，中間特朗普又威脅退出 WTO ，戰後建立起來的全球經貿秩序遭受空前的挑戰，風險資產市場情緒大起大落，資金避險意識濃厚，但是收官階段的勝負手卻是美國就業數據。美國六月份非農就業人數明顯好過分析員的預測中位數，工資上漲卻略低過上月，市場認為經濟運作良好而聯儲多了一點迴旋餘地，美股上漲，並帶動歐洲股市走好。沽空盤平倉，加速了周五股市的反彈。聯儲六月會議紀要顯示，決策者對美國經濟前景有信心，但是擔心貿易戰，加上工資上漲趨緩，股市資金避險流入，美國國債受到支持，十年期債收 2.82% 。人民幣匯率連續 11 日下跌後，在央行出口干預之下反彈。特蕾莎梅稱內閣在軟脫歐問題上達成 “一致支持” ，不過疑歐派下一步怎麼走仍是未知數。資金繼續流出新興市場和高收益債券市場。美國原油庫存意外上升，加上特朗普的推特口頭干預，WTI 和 Brent 雙雙下挫。貿易糾紛擴散，資金避險帶動黃金價格回漲。

特朗普內閣左右開弓，單邊主義貿易政策終於觸發了一場貿易戰。自恃本土市場深厚的美國也許在初期有一些優勢，但是最終只會損人害己，這個被三十年代後歷次美國政府發起的貿易戰所證明了。但是民粹情緒下單邊主義貿易政策的出現有其歷史必然性，更有選民的支持。筆者相信，逆全球化未必會因為特朗普某日離開白宮而消失，全球化運動需要一場新的架構重建才能恢復，需要所有國家的一致支持，目前並不存在這種氣氛。在此之前，世界經濟與貿易應該會出現結構性下滑。這是一個十年甚至更長的趨勢，打痛了才會坐下來談，談不成又會打一陣，打打停停的貿易談判可以舒緩一時的緊張情緒，但是筆者相信將全球化推回到正常軌道絕非一蹴而就的事情。

美國六月非農就業人數增加 213K ，好過分析員平均預測值 195K ，製造業強勁、服務業分歧。有趣的是，時薪增長 0.2% （vs 分析員預測的 0.3% ），同比增長 2.7% （vs 上期 2.8% ）。美國經濟進入到增長中後周期，勞工市場仍能維持強勁的需求，的確難能可貴，預示消費後勁十足，增長前景依然靚麗。工資增長放緩，給原本態度審慎的鮑威爾聯儲一點觀望的空間。但是，工資放緩其實很微小，基本在統計誤差區間之內，所以筆者以為聯儲的貨幣環境正常化步伐暫時不會改變。決策者最關心的核心 PCE 通脹已經達到政策目標值的 2% ，減稅的刺激效應陸續顯現，所以今年再加兩次息應該不會有變，可變的是明年的貨幣政策收縮路徑圖。

本週重要數據不多，市場焦點在中美貿易糾紛的後續動作與言論。北約峰會上特朗普會否提出減少駐軍也是一個不確定性因素。鮑威爾的國會聽證也值得關注。

本週記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘