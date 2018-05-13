陶冬：伊核毀約開啟地緣角逐 美國通膨消退升息壓力

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，在個人部落格上指出，美國撕毀伊核協議最大的衝擊，在於地緣政治、中東局勢；而本周焦點，仍在伊核毀約後的市場表現，全文如下：

石油，主導了上周的市場情緒和風險資產價格走勢。白宮宣佈退出與伊朗所簽訂的核協議，令布蘭特原油價格暫態飆升，伊朗與以色列互射導彈進一步加深了市場的擔心。

布蘭特石油期貨上周上漲 3%，WTI 也企穩每桶 70 美元。油價向上，石油股帶動美股走出三月以來最佳單周表現，全球股市向好。三月美國核心通膨弱過預期，十年期國債利率在 3% 之下穩住，不過十年期與兩年期利差進一步收窄。

美元走強，新興市場繼續浴血。阿根廷政府要求 IMF 提供 30 億美元信貸援助，但是並未能制止資金的出逃狂潮，阿根廷披索一星期內再貶 10%。土耳其總理稱利率為罪惡之母，土耳其里拉暴跌。其它新興國家貨幣也遭到強烈沽賣，高收益債繼續受到拋售。黃金上周略有進賬。川金會約定了時間地點，不過對市場影響不大。

川普撕毀伊朗核協議，中東再次進入動盪之秋。美國、俄羅斯、伊朗、沙烏地阿拉伯、以色列、土耳其在區域內的角逐將令中東局勢陷入新的僵局，果然美國毀約話音未落，伊朗和以色列的導彈已經互射對方目標了。伊朗的石油出口能力，短期之內受到的衝擊可能有限，目前的油價上揚，主要是因為委內瑞拉供油的坍塌，和市場對中東地緣政治的憂慮。

美國這次對伊朗的單邊制裁，未必能夠得到其他國家的回應，歐洲、中國、俄羅斯均表示無法跟隨美國停止對伊朗石油輸入，這次效果肯定無法和 2015 年前的禁令相比，當時的禁令砍掉了每天 100 萬桶伊朗石油供應。

當然，美國政府有能力懲罰與伊朗打交道的企業，而且會令當地石油投資止步，筆者估計伊朗每天減少 15-25 萬桶石油，而此可能被沙國增產或頁岩氣油增產所抵消，因此目前狀況下，美國禁運對原油市場的影響有限。美國撕毀伊核協議最大的衝擊在筆者看來是地緣政治、中東局勢。它不僅解開了中東安全的潘朵拉盒，也令歐洲同美國保持距離，甚至在部分領域靠近中國。

美國四月 CPI 資料弱月增 0.2% 及年增 2.5，核心通膨為 0.1% 及 2.1%，均弱過市場預期，顯示持續四個月的超預期通膨已經出現了穩定跡象，通膨回軟主要來自飯店以外的服務業。

過去四個月折成年率的 CPI 上漲達到 2.9%，給貨幣政策制定者帶來了巨大的壓力。6 月 13 日聯準會例會前，還會有一份就業報告和一份通膨報告，但是估計不會改變利率再次上調 25 點的政策路徑。當然本組資料給了公開市場委員會中的鴿派代表一個反擊的機會，可以強調工資加速增長和貿易不確定性情況下，聯儲不應該現在的通脹形勢中冒然加速升息。

本周焦點仍在伊核毀約後的市場表現。日本第一季 GDP 預計收縮 0.3%；歐洲同期 GDP 維持速報的 0.4%(QoQ)，德國 GDP 預計 0.5%。美國國會計畫審批兩位聯準會高官的提名 (其中一位是副主席人選 Richard Clarida)。