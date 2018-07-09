疑涉偷拍風波 國發會副主委邱俊榮請辭獲准

國發會副主委邱俊榮疑涉偷拍風波，主委陳美伶發出書面聲明指出，邱俊榮已請辭獲准，他同時坦言，願意坦然面對調查，且再次向該女士表示歉意。

陳美伶在聲明中表示，「邱俊榮表示該事件已造成內閣形象的傷害，願意坦然面對調查，且再次向該女士表示歉意，同時並向本人請辭國發會副主委乙職，本人已同意並向賴院長報告」。

邱俊榮也再度發表聲明強調，「對於今日引發的風波，本人願再次向當事人及社會鄭重致歉，並坦然靜候調查。惟基於此事件已影響內閣形象及政府運作，本人傍晚已向陳主委口頭請辭並獲准」。

邱俊榮為學者出身，曾任中央大學經濟系教授、系主任，台經院副院長等職，龔明鑫去年 9 月出任經濟部政次，由邱俊榮接任國發會副主委一職。

媒體報導，民眾在「爆料公社」指出，有一名男子在西門捷運站偷拍女生的腿被抓到，現場被要求刪除照片，該男子貌似國發會副主委邱俊榮。

邱俊榮今日針對媒體報導，兩度發出聲明，除了傍晚的宣布請辭聲明之外，在先前則是發出聲明解釋，「我對無心造成困擾及受波及的女士表達致歉。7 日下午本人在西門捷運站以手機聯繫朋友時，不慎失手拍到該位女士的背影，致造成此次之誤會及傷害，本人深感歉意。本人已立即致歉並刪除照片。在此謹向她再次致歉，也為引發的爭議向社會大眾致歉！」