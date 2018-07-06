不只低薪企業 明年上市櫃公司員工薪資全都露

金管會主委顧立雄於 5 月中旬於立法院財委會公開表示，明年將公布低薪上市櫃公司名單，不過不只低薪公司，金管會今 (6) 日宣布，自明 (2019) 年起，每年 6 月底前，將於公開資訊觀測站公布全部上市櫃公司員工 (不含董事) 平均薪資資訊及非經理人全時員工的平均薪資費用。

金管會表示，基於員工薪資費用及員工人數是屬於財務報告所載公開資訊，因此決議將採全部揭露所有上市 (櫃) 公司員工薪資資訊方式辦理，但是不排名次。

金管會表示，自明年度起，於每年 6 月底前，於公開資訊觀測站公布全部上市櫃公司員工 (不含董事) 的平均薪資資訊，包括：前一年度全部員工 (不含董事) 平均福利費用、平均薪資費用、公司每股盈餘 (EPS) 及其同產業之公司平均數。

還將公布非經理人全時員工的平均薪資費用，並以欄位標示該公司是否有 (1)「非經理人全時員工平均薪資未達 50 萬元」、(2)「EPS 高於同業平均數惟非經理人全時員工薪資平均數低於同業水準」、(3)「公司 EPS 較前一年度成長惟非經理人全時員工薪資平均數衰退者」情形，及列示各公司「經營績效與員工薪酬之關聯性及合理性」說明。

而自後 (2020) 年 6 月起，進一步增加揭露所有上市櫃公司前一年度非經理人全時員工中位數資訊。

金管會強調，已督導證交所及櫃買中心儘速發布新聞稿公布相關方案內容，並建置相關資訊申報系統以利上市櫃公司自明年起申報相關薪資資訊。