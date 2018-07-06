國巨6月營收續創高 上半年營收大增112.6% 下週一除權息交易

國巨 (2327) 今日公佈 6 月自結合併淨營收 80.54 億元，較去年同期增 227.7%，較 5 月增 26.8%，創歷史新高。國巨第二季合併營收則為 192.44 億元，較去年同期增 159.4%，較上季增 74.5%。今年累計前六月合併營收 302.69 億元，較去年同期增加 112.6%。國巨說明，由於利基型新產能陸續開出、用戶端需求持續成長、大中華區高階智慧型手機動能穩定拉升，6 月單月營收持續創下歷史新高紀錄。營收就區域表現來看，大中華地區、亞太其他地區、歐洲地區及北美地區的出貨，也都較 5 月增加。



就終端客戶而言，國巨指出，車用電子、工業用產品、高階新應用產品 (IoT、資料儲存、AI、高速運算等)、手機通訊、經銷商通路、EMS、電腦相關產品及消費性電子產品的需求皆較上月成長。



展望後續營運動能，國巨表示，受惠於利基型車用電子及工規產品出貨比重提升、高階客戶需求強勁、利基型產品擴產效益顯現及高階智慧型手機拉貨暢旺，公司整體產品組合將持續優化，營運可望續創佳績。



另外，國巨股東會通過每股配發現金股利 15 元，其中包含每股 14.36 元現金股利，及每股 0.64 元資本公積，加上每股股票股利 2 元，共 17 元。國巨將在下週一進行除權息，市場認為，該公司短時間內就會完成填權息動作，值得注意的是，國巨填權息後，被動元件相關族群後市走向也將顯現。

