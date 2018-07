宏正6月、H1業績靚 今年營收、獲利同拚新高

資訊設備連接管理方案領導廠宏正 (6277) 公布 6 月合併營收 4.45 億元,較去年同期增加 11%,累計今年前 6 月合併營收 25.35 億元,年成長 8%,均創歷年同期新高。法人看好今年全力發展高效能 KVM、Secure KVM 與環控系統三大潛力市場,效益將逐漸顯現,全年營收有機會拚新高,毛利率有機會重回 60%,並推升獲利同步刷新紀錄。宏正 6 月合併營收 4.45 億元,較去年同期增加 11%,創歷年 6 月單月營收新高,全年合併營收自結數達新台幣 25.35 億元,較去年同期成長 8%,亦創歷年 1-6 月累積營收新高。



就產品別而言,6 月 IT 架構管理解決方案較去年同期成長 8%、而 IT 架構管理之遠端管理產品較去年同期成長 61%、專業影音產品較去年同期成長 34%、USB 週邊設備較去年同期成長 25%。以銷售區域觀察,亞洲、美洲與歐洲地區分別較去年同期成長 12%、13%、6%。



累積營收方面,就產品別而言,IT 架構管理解決方案較去年同期成長 5%、而 IT 架構管理之遠端管理產品較去年同期成長 36%、專業影音產品較去年同期成長 12%、USB 週邊設備較去年同期成長 42%。以銷售區域觀察,亞洲、美洲與歐洲地區分別較去年同期成長 10%、4%、12%。



宏正持續穩固自身 IT 與專業影音方案優勢,也掌握產業趨勢,全力發展高效能 KVM、Secure KVM 與環控系統三大潛力市場,全年營收希望維持年正成長表現,毛利率更可望重回 60% 為目標,法人預估,全年營收、獲利有機會同拚新高。